Madonna compie 65 anni, e per i fan italiani la queen of pop è qualcosa di più. Madonna Louise Veronica Ciccone e l’Italia hanno un rapporto di reciproco amore. Il padre di Madonna, Silvio Ciccone, è nato a Pacentro (L’Aquila) e la star non perde mai occasione per celebrare l’Italia come sangue del suo sangue.

Tutti ricordiamo le vacanze in Salento di qualche anno fa, quando la voce di Frozen si fece incantare dal tamburello, mangiò cibo locale insieme alla sua famiglia e al suo entourage e soprattutto, sul treno del ritorno, si lasciò andare nel tipico gesto che tutto il mondo ci invidia. Per restare sul tema, ricordiamo quel 4 settembre 1987 quando il tour Who’s That Girl approdò nel Belpaese per sparare le ultime cartucce.

La prima data italiana fu a Torino presso lo Stadio Comunale. Un evento trasmesso in diretta mondiale dalla Rai. Erano gli anni in cui la popstar aveva rivoluzionato la musica internazionale con le sue super hit La Isla Bonita, Material Girl, Like A Virgin, Papa Don’t Preach e tante altre. Il suo personaggio – un po’ come succede oggi – veniva considerato un prodotto commerciale privo di contenuti, e dopo l’esibizione non mancarono i commenti di alcuni giornalisti che criticarono il suo outfit e la qualità della performance.

Va detto che Madonna stava affrontando le tappe finali di un tour mondiale, e la sua voce ne portava i segni. In ogni caso, ciò che rimase per sempre impresso nella memoria collettiva fu quel saluto in italiano: “Ciao Italia! Ciao Torino!”, poi il boom: “Siete pronti? Siete caldi? Bene, Ànch’io”.

Infine: “Allora, andiamo!”. Tra il pubblico imperavano striscioni dei fan arrivati da Barletta, Napoli, Roma e altre parti d’Italia. Il concerto si aprì con Open Your Heart e si concluse con Material Girl e non mancarono altri pezzi da 90 come Into The Groove e Who’s That Girl.

