Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 11 su Rai2: in replica, stasera 16 agosto va in onda lo speciale natalizio già trasmesso all’inizio dell’anno in prima assoluta.

Il film televisivo si colloca tra l’undicesima e la dodicesima stagione ed è stato realizzato espressamente per il Natale 2022.

In questo nuovo appuntamento, Neville Parker e il suo team sono chiamati a risolvere un altro omicidio. Stavolta, però, c’è un colpo di scena che dona un tocco di sovrannaturale alla storia.

Nello speciale natalizio di Delitti in Paradiso 11, dal titolo Un fantasma dal passato, vediamo il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie.

Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. Quando vengono scoperte le registrazioni della notte dell’omicidio, la squadra entra a contatto con un mistero che ha del sovrannaturale. L’indagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore.

Lo stile british legato alla spensieratezza caraibica, cifra inconfondibile di Delitti in Paradiso, si fonde in questo speciale natalizio alla ghost-story non senza implicazioni romantiche, nell’intenzione di contentare i tanti appassionati della saga con un prodotto che sia coinvolgente anche per chi non ha seguito le puntate e le stagioni della serie.

Nel cast dello speciale di Natale di Delitti in Paradiso 11: Ralf Little è il detective Neville Parker; Shantol Jackson è la detective speciale Naomi Thomas; Don Warrington è il Commissario Selwyn Patterson; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Ginny Holder è Darlene Curtis; ed Elizabeth Bourgine nel ruolo di Catherine Bordey.

L’appuntamento con lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 11 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

