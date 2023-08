Una delle più sorprendenti serie TV degli ultimi anni torna a meno di un anno dalla prima esaltante, in termini di successo di critica e pubblico, stagione. Parliamo di The Bear 2 che stasera, 16 agosto, debutta su Disney Plus+ a quasi due mesi dalla messa in onda negli Stati Uniti, sul canale Hulu.

La prima stagione di The Bear, prodotta da FX Production, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il TCA Awards come miglior serie comedy dell’anno, nonostante etichettare il prodotto come commedia appare riduttivo. Particolarmente apprezzata anche la performance di Jeremy Allen White, già interprete in Shameless, nei panni del protagonista Carmy Berzatto. Lodata dal pubblico anche Ayo Edebiri che nella serie è Sydney, la sous chef del ristorante di Chicago in cui è ambientata la serie.

La seconda stagione di The Bear è strutturata in 10 episodi. Carmy e la sua vice Sydney saranno impegnati nella sfida ditrasformare una paninoteca italiana in un ristorante stellato. Per farlo sarà necessario trovare soldi, ma soprattutto superare una serie di ostacoli e imprevisti.

Accanto a Jeremy Allen White, Carmy, protagonista della serie, ritroviamo in The Bear 2 Ayo Edebiri nei panni di Sydney, sua sous chef e partner. Ebon Moss-Bachrach è il “cugino” irascibile si Carmy, Richie, sempre alle prese con la paura di essere un fallito. Abby Elliott è Natalie Berzatto sorella di Carmy. Lionel Boyce è Marcus, Liza Colon-Zayas è Tina, Mattyh Matheson è Neil Fak. Jon Bernthal è Mikey il fratello morto suicida che è apparso in alcuni flashback.

