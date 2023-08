Malik Obama è il fratello di Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e in queste ore il suo nome sta tenendo banco sui social per una serie di attacchi contro l’illustre congiunto. Va subito chiarito che i due sono fratellastri in quanto nati da due madri diverse. Non è la prima volta in cui Malik attacca Barack, e nemmeno sono inediti i toni di disprezzo e di feroce accusa nei confronti dell’ex inquilino della Casa Bianca.

Nella sostanza, Malik accusa Barack Obama di aver trascurato la famiglia d’origine, e per questo in uno degli ultimi tweet sferra un attacco frontale:

“Non ha senso! Che razza di fratello è questo? Ho seppellito i miei figli Kweku e Rashidah da solo, ho seppellito i miei zii Zeituni e Hawa Auma da solo, ho seppellito mia madre Mama Kezia Obama da solo e ho seppellito mia nonna Mama Sara Obama da solo. Che razza di fratello è questo? Un serpente di me**a (Presidente Barack Obama, Premio Nobel per la Pace)”.

In un attimo sono arrivati i commenti di altri utenti, e Malik ha rincarato la dose definendo il fratello “senza cuore e freddo come il ghiaccio”, specialmente per non aver speso una parola sulla tragedia che ha colpito Maui. Un utente, tra i commenti, ha chiesto: “Malik, è gay?”, e Malik ha risposto: “Un fro**o“.

Tanti sono gli utenti che nelle ultime ore hanno menzionato l’accounto di Barack Obama per invitarlo ad intervenire, e per il momento l’ex presidente degli Stati Uniti sta mantenendo il più assoluto silenzio. “Stai diventando come Kanye West“, scrive qualcun altro in riferimento ai continui attacchi sferrati dal rapper negli ultimi anni.

Alcuni hanno pensato che il profilo di Malik sia stato hackerato, ma con il passare delle ore questo dubbio sta scomparendo.

Nonsense! What kind of brother is that? I buried my children Kweku and Rashidah alone, I buried both my aunts Zeituni and Hawa Auma alone, I buried my mother Mama Kezia Obama alone, and I buried my grandmother Mama Sara Obama alone. What kind of brother is that? Fake Ass A Snake… pic.twitter.com/oWhZ4EgtyT — Malik Obama (@ObamaMalik) August 16, 2023