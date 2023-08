Renata Scotto è stata una delle più grandi soprano del Novecento, capace di interpretare con maestria e sensibilità un vasto repertorio che spaziava dal belcanto al verismo, dal melodramma al contemporaneo. La sua voce leggendaria e la sua presenza scenica le hanno valso il plauso del pubblico e della critica in tutto il mondo.

Chi era Renata Scotto

Nata a Savona nel 1934, iniziò a studiare canto a Milano con il baritono Emilio Ghirardini e poi con Mercedes Liopart. Esordì a 19 anni nel ruolo di Violetta ne La Traviata al Teatro Chiabrera della sua città. Nel 1953 debuttò al Teatro alla Scala nel ruolo di Walter ne La Wally. Nel 1957 sostituì Maria Callas ne La Sonnambula a Edimburgo, ottenendo un successo internazionale che la portò a cantare nei più prestigiosi teatri del mondo come il Metropolitan di New York, la Royal Opera House di Londra, l’Opéra di Parigi e il Bolshoi di Mosca.

Tra i ruoli più celebri di Renata Scotto ci sono Madama Butterfly, Mimì ne La Bohème, Lucia di Lammermoor, Norma, Anna Bolena, Luisa Miller, Aida, Tosca, Manon Lescaut, Francesca da Rimini e molti altri. Ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra e cantanti del suo tempo, come Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Franco Corelli, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo. Ha anche affrontato ruoli impegnativi come Kundry nel Parsifal di Wagner, la Marschallin nel Cavaliere della rosa di Strauss e Klytämnestra nell’Elektra di Schönberg.

Nella seconda parte della sua carriera si dedicò anche alla regia d’opera, debuttando con Madama Butterfly al Metropolitan nel 1986. Diresse anche La traviata alla New York City Opera nel 1995, vincendo un Emmy Award come miglior evento televisivo dal vivo. Fondò inoltre l’Accademia Operistica Renata Scotto per formare i giovani cantanti.

La vita privata e la morte

Renata Scotto si sposò nel 1958 con il violinista Lorenzo Anselmi, primo violino della Scala, da cui ebbe due figli. Rimasta vedova nel 2021, visse negli ultimi anni negli Stati Uniti.

Renata Scotto è morta nella sua casa di New York il 16 agosto 2023 all’età di 89 anni.

