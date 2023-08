Agli amanti degli sticker WhatsApp farà veramente piacere sapere che sono in arrivo degli adesivi creati con AI, dunque con l’intelligenza artificiale. All’interno del servizio di messaggistica, si potrà beneficiare di soluzioni altamente personalizzabili, create ad hoc per noi in pochi istanti. Della preziosa e interessante novità abbiamo la vera prova all’interno della beta Android 2.23.17.14 presente sul Play Store per i dispositivi Android e una prima ristretta cerchia di utenti ne può attualmente già beneficiare.

Cosa sono esattamente gli sticker WhatsApp creati con l’ausilio dell’AI? All’interno della scheda degli adesivi, gli utenti si troveranno presto anche un nuovo tasto “Crea”. Quest’ultimo consentirà di accedere ad una barra di testo nella quale scrivere la soluzione che si preferisce, anche la più stramba e variegata. L’esempio della funzione presente nell’immagine di apertura articolo è stato fornito dal solito informatore WABetaInfo. Nel caso specifico, si richiede un gatto che va in skateboard. Proprio grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, viene dunque generato un adesivo di un tenero gattino a bordo di uno skate, il tutto in pochi istanti.

Di certo gli sticker WhatsApp creati con l’intelligenza artificiale arricchiranno le conversazioni in modo del tutto nuovo. Chissà in quanti casi sarà capitato a molti di non trovare proprio la soluzione adatta in uno specifico momento. Al contrario, non appena la funzione sarà disponibile per tutti, davvero non si potrà mettere più alcun freno alla fantasia di chiunque. Sembrerebbe poi che gli sticker creati con AI saranno comunque riconoscibili rispetto a tutti gli altri, così da non essere confusi con quelli tradizionali e ricercabili nella pur vastissima galleria di soluzioni.

L’introduzione degli sticker WhatsApp generati da AI è in fase sperimentale, per ora sugli Android. Per i test anche sugli iPhone non mancherà molto, mentre l’opzione dovrebbe giungere in via definitva per tutti non immediatamente, anche fra svariate settimane.

