Il 15 agosto 1965 il concerto dei Beatles allo Shea Stadium di New York era già storia. I Fab Four, impegnati in una serie di date nel Nuovo Continente, sbarcarono allo Shea Stadium e collocarono la prima pietra della lunga storia dei grandi eventi: per la prima volta un artista portava la sua musica in uno stadio. La storia ci insegna che ogni artista leggendario è stato “il primo” in qualcosa. Tra le tante prime volte dei quattro di Liverpool, dunque, quella dello Shea Stadium è una delle più importanti.

Il motivo era evidente: dopo l’ultima volta al Cavern Club, per i Fab Four non bastavano più gli spazi. Gli ammiratori si accalcavano ad ogni concerto, e troppo spesso le location si dimostravano insufficienti per contenere le folle oceaniche – secondo le proporzioni di allora – che accorrevano per seguire i Beatles.

Allo Shea Stadium erano tutti impreparati: il palco fu posizionato al centro del prato, di dimensioni adatte solamente ai piccoli eventi e con un’amplificazione arrangiata con una comprensibile ingenuità. Gli amplificatori erano da 100 Watt, un nuovo prototipo della Vox, e per il pubblico sugli spalti erano disponibili gli altoparlanti usati dai cronisti per le partite di baseball. Un service audio che oggi definiremmo pessimo, ma che fece parte della grande macchina organizzativa di un evento destinato ad entrare nella storia.

The Beatles At The Shea Stadium divenne un documentario con 12 operatori di ripresa distribuiti sia all’interno che all’esterno dello stadio. Tra il palco e il pubblico c’erano decine di metri di distanza, una misura di sicurezza adottata dalle autorità locali. “Riuscite a sentirci?”, chiese più volte John Lennon al pubblico delirante. I Beatles allo Shea Stadium suonarono per mezz’ora e i volumi davvero troppo esigui per coprire le grida del pubblico mascherarono gli errori delle esecuzioni, rese difficili dall’assenza di spie sul palco e dal boato del pubblico che copriva, di gran lunga, la musica.

