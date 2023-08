Chi ha la morte nel cuore può capire: ogni ricorrenza mondiale o nazionale (Pasqua, Natale, Capodanno e anche Ferragosto) può generare malinconia quando il pensiero raggiunge persone che non sono più tra noi. Per questo motivo Gemitaiz ricorda suo padre il 15 agosto 2023, oggi, con una foto e una dedica pubblicate sulle storie Instagram.

Il rapper romano parla del suo privato solo in rare occasioni, e sporadicamente ha ricordato suo padre sui social. Nell’immagine mostrata al pubblico oggi, vediamo un piccolissimo Davide De Luca – questo il nome di battesimo di Gemitaiz – su un passeggino di fronte ad un uomo con un cappello sulla testa, un paio di occhiali da sole e una chitarra. Proprio come il rapper lo ha sempre descritto. Nella scheda bio presente sul sito ufficiale del marchio Redbull, infatti, leggiamo che Davide definisce il padre “un musicista e un poeta”.

Il papà è scomparso il 31 dicembre 2002, quando il futuro rapper aveva appena 14 anni. Nel messaggio postato su Instagram, leggiamo:

“Mi manchi tutti i giorni della vita mia. Oggi un po’ di più, non so neanche perché”.

In certi momenti l’incudine dell’assenza si fa sentire più del solito, e non per un motivo preciso. Quando un genitore lascia questa terra si porta via con sé tutto il coraggio infuso ai figli, che si ritrovano di colpo più fragili e indifesi. Nel suo piccolo post pieno di amore e nostalgia, Gemitaiz descrive proprio quegli istanti in cui di colpo l’assenza è più presente che mai. Un appuntamento cui spesso ricorre anche Vasco Rossi, uno strazio che recentemente ha colpito anche Emma Marrone e Valerio Scanu che non perdono occasione per ricordare i loro preziosi congiunti e condividere un pensiero con i follower sui social.

