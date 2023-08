Nome: Eva

Cognome: Andrini

Anno di nascita: 2005

Città: Ravenna

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Eva Andrini

Eva Andrini è una giovane food blogger che ha conquistato il pubblico di Instagram e Tiktok con le sue video-ricette da 30 secondi.

Nata a Ravenna nel 2005, Eva ha sempre avuto una grande passione per la cucina e il cibo, imparando dai suoi familiari e da YouTube. A soli 14 anni, nel 2019, ha aperto il suo profilo Instagram @evasfoodaddiction, dove pubblica le sue ricette scritte e fotografate. Inizialmente seguita solo da amici e conoscenti, Eva ha visto la sua popolarità crescere esponenzialmente quando ha iniziato a usare i reel, il formato di video brevi introdotto da Instagram nel 2021.

Grazie alla sua simpatia, alla sua creatività e alla sua capacità di sintesi, Eva ha raggiunto in pochi mesi oltre 200 mila follower su Instagram e 160 mila su TikTok, diventando una delle food blogger più seguite in Italia.

Le sue video-ricette spaziano dalla tradizione italiana alla cucina internazionale, dalla pasticceria al finger food, dalla colazione al dessert. Eva propone piatti semplici, veloci e golosi, adatti a tutti i gusti e le occasioni. Oltre a condividere le sue creazioni culinarie sui social, Eva ha anche un sito web evasfoodaddiction.com, dove si possono trovare le ricette scritte nei dettagli con i collegamenti ai video. Eva collabora inoltre con importanti brand del settore alimentare e con il famoso portale Giallo Zafferano, per il quale produce contenuti esclusivi.

Gli studi

Nonostante il successo ottenuto, Eva non trascura i suoi studi: diplomata presso il Liceo Classico di Ravenna, oggi frequentà la prestigiosa Università Bocconi. Il suo sogno è di continuare a comunicare con le persone attraverso il cibo e di trasformare la sua passione in un lavoro, magari parallelamente all’università. Eva Andrini è la prova che con determinazione, originalità e amore per quello che si fa si possono raggiungere grandi risultati.

