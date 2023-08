Un controllo di routine, poi la scoperta: un gruppo di sedicenti “tiktoker” con pistola e passamontagna è stato denunciato a Riccione dopo essere stato intercettato sul lungomare.

Come riporta Il Resto del Carlino, l’episodio ha avuto luogo alle 3:30 del mattino di domenica 13 agosto sul lungomare della Libertà. La polizia locale, di pattuglia nel territorio, li ha intercettati e fermati dopo la segnalazione di qualche residente allarmato per ciò che stava vedendo. I giovani, infatti, circolavano impugnando una pistola e indossando un passamontagna. Al loro arrivo, gli agenti si sono imbattuti in un gruppo di giovanissimi di origine ghanese.

Uno di loro portava con sé una scacciacani, un’imitazione che senza il tappo rosso è risultata somigliante con il modello originale della Glock 17 calibro 9mm. Un altro della comitiva indossava un passamontagna Mephisto, un altro ancora è stato trovato in possesso di hashish. “Siamo dei Tiktoker molto famosi, stiamo girando un video per i nostri follower”, avrebbero detto agli agenti per giustificare la loro posizione.

Per il momento gli organi di stampa non forniscono i nomi dei protagonisti della vicenda, ma diversi commentatori sui social rievocano il caso dei TheBorderline seppur si parli di dinamiche completamente diverse. Non è dato sapere, ad esempio, se i ragazzi intercettati a Riccione siano realmente tiktoker. Per il momento il ragazzo in possesso della finta Glock è stato denunciato a piede libero e con lui – aggiunge Rimini Today – l’amico con l’hashish addosso.

Non è dato sapere, inoltre, quale genere di contenuto intendessero girare i tre sedicenti tiktoker con il materiale trovato in loro possesso.

Va detto che dopo il caso dei TheBorderline l’opinione pubblica ha manifestato una certa preoccupazione nei confronti delle libertà che troppo spesso i content creator si concedono con la scusa di dover accontentare i follower. Molto spesso, come ben sappiamo, le cose sfuggono decisamente di mano.

Continua a leggere su optimagazine.com