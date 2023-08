Manca un mese, e probabilmente anche meno, al lancio dei prossimi iPhone 15. La presentazione dovrebbe avvenire, in effetti, tra il 12 e 13 settembre: ad oggi, le notizie relativa a specifiche e prezzo dei modelli pronti al lancio si sprecano, ma in queste ore un informatore riconosciuto autorevole come @ThGalox ha dettagliato molte informazioni relative agli esemplari iPhone 15 e 15 Plus, i più economici della serie.

Prima di passare a quello che dovrebbe essere il prezzo dei futuri melafonini, sarà meglio concentrarsi sulle specifiche hardware attese per gli iPhone 15 e 15 Plus. Entrambi avranno in comune il chip A16 Apple (e non l’A17 Bionic riservato agli esemplari Pro) I display avranno diagonale da 6,1 pollici per la variante standard e 6.7 pollici per quella Plus (con frequenza di aggiornamento pari a 69 Hx e pannello Oled). Anche sui dispositivi meno costosi arrivaerà la Dynamic Island, presente solo sugli iPhone 14 Pro nel 2022, mentre la fotocamera principale avrà due sensori in tutte e due i casi: la main camera da 48 MP e il grandangolo da 12 MP.

Le specifiche hardware date per certe per gli iPhoen 14 e 14 Plus includono anche batterie (rispettivamente) da 3,877mAh e 4912 mAh con ricarica cablata da 20w. Per finire, la RAM da 6 GB si accompagnerà a tagli di memoria da 128/256/512 GB.

Capitolo prezzi èer l’iPhone 15 e 15 Plus. Almeno in dollari, l’informatore @TheGalox è certo che l’esemplare standard costi 799 dollari e quello Plus 899 dollari. Non fa menzione dei costi in euro ma non ci aspettiamo di certo una conversione esatta della valuta nella nostra moneta, per un valore maggiore di vendita dalle nostre parti.

