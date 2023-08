Le più divertenti immagini di buon Ferragosto 2023 sono d’obbligo per martedì 15 agosto: da inviare su WhatsApp soprattutto, ma anche da condividere via social per festeggiare la giornata dell’ozio e del relax estivo per eccellenza, se non per tutte almeno per la maggior parte delle persone.

L’origine della festività del Ferragosto risale addirittura all’Antica Roma. Non a caso, la parola Ferragosto appunto ha origine latina e proviene dalla locuzione Feriae Augusti (riposo di Augusto). Proprio questa ricorrenza fu voluta dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. e cadeva il primo giorno di agosto. Solo molti secoli dopo, la Chiesa cattolica assocerà la festa laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria ed è per questo motivo che oggi festeggiamo proprio il Ferragosto il giorno 15 del corrente mese.

Vista la natura spensierata della festa, è giusto che le più richieste siano le divertenti immagini di buon Ferragosto. Protagoniste assolute delle condivisioni saranno le foto e i fumetti che immortalano il mare, gli ombrelloni, la frutta e i gelati e gli altri oggetti colorati tipici dell’estate. Proprio perché ironici, i contenuti proposti fanno leva su alcuni battute ben note come quella che annuncia la distanza dal giorno di Natale di soli (si fa per dire) 132 giorni. Ancora, vista l’atavica tradizione del 15 agosto di festeggiare anche a tavola la ricorrenza con succulenti e lunghissimi pranzi, si pone l’accento su quanto sia impossibile stare a dieta per l’occasione (così come è improponibile andare per saldi senza una carta di credito al seguito).

Le divertenti immagini di buon Ferragosto 2023 sono disponibili per la condivisione nella galleria sottostante. Ogni elemento prescelto potrà essere selezionato per essere poi inoltrato attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp, o magari attraverso un social network come Facebook ad esempio. Il tutto per strappare un sorriso a familiari, amici o anche solo conoscenti.

