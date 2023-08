Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 16 al 18 agosto 2023.

Infatti sarà una programmazione piuttosto corta, dato che la serie turca salterà la messa in onda del 14 agosto e di Ferragosto.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Ecco le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Mercoledì 16 agosto. Mehdi accetta l’invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. Lì, il meccanico non si sente a suo agio. Al contrario, Zeynep si muove in quel mondo e capisce che sono completamente diversi. Anche amandosi alla follia non potrebbero mai condividere lo stesso ambiente. Intanto Emine continua la sua storia con Faruk. Dopo il bacio c’è un incontro chiarificatore tra i due. Lei non crede alla sincerità delle sue parole, ma il suo sentimento è troppo forte e alla fine cede alle sue lusinghe.

Giovedì 17 agosto. Nermin scopre che Ekrem ha un’amante. La donna ne parla con Zeynep alla quale confida la sua paura ad affrontare l’argomento con il marito. Zeynep non riesce a crederci e si confida con Mehdi, il quale le consiglia di assecondare la scelta della madre. Nel frattempo, Mehdi scopre che Benal lavora nella villa di Ekrem e Nermin e quando le chiede spiegazioni non riesce a contenere la sua ira. Anche a causa di questa scoperta, decide di confessare a Zeynep la relazione che ha avuto con Benal in passato.

Venerdì 18 agosto. Zeynep è sconvolta e sospetta che il bambino che Benal aspetta sia di Mehdi. La giovane si confronta con il meccanico, che prova a scusarsi con lei per non averle raccontato mai nulla sul passato che hanno condiviso lui e Benal. Mentre Mehdi si confida col suo amico Nuh, Zeynep affronta Benal, accusandola di aver tradito la sua fiducia e quindi le perdona di andarsene di casa. Benal la supplica, giurandole che il bambino non è di Mehdi ma del suo ex fidanzato violento. Una volta appresa la verità, Zeynep si sente in colpa e le chiede di restare.

Continua a leggere su optimagazine.com.