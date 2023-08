Dopo la penosa organizzazione del concerto dei Negramaro a Galatina, Giuliano Sangiorgi appare – finalmente – sui social. Ma il suo video rasenta il ridicolo. Non un messaggio di scuse, come in molti si sarebbero aspettati, ma un video volto a sottolineare l’amore della band per i fan e per il Salento, cosa che nessuno, in realtà, ha mai messo in dubbio.

Le intenzioni erano delle migliori, l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento – invece – non sono stati adeguati al numero di fan presenti, comunque ristretto se si pensa ai grandi spettacoli che vengono organizzati altrove. Non dimentichiamo che location come lo stadio San Siro di Milano, solo per citarne una, accolgono ogni sera circa il doppio dei 35.000 spettatori dichiarati dalla band. Solo per dare un’idea ai lettori dell’effettiva portata della festa per i 20 anni dei Negramaro.

Giuliano Sangiorgi ringrazia tutti. Poi spiega di aver appreso dei problemi che, anzi, hanno addirittura coinvolto in prima persona i suoi parenti. Anche loro sono arrivati a concerto iniziato. Il cantante infatti racconta di aver messo a disposizione di sua madre e dei parenti una sorta di navetta, anche questa rimasta imbottigliata nel traffico.

“So che tanti non sono riusciti a raggiungere il posto”, dice. Ma assicura: “I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per poter rendere agibile un posto che non è avvezzo ai concerti”. Peccato che questo non basta a tutti coloro che hanno acquistato biglietti per l’evento e per il parcheggio a caro prezzo, per poi rimanere fuori. Oltre al danno la beffa: dei rimborsi non c’è neanche l’ombra.

“Abbiamo pensato giorno e notte a costruire un sogno”, le parole di Giuliano Sangiorgi. Un sogno per la band, certo, un po’ meno per chi ha speso soldi inutilmente. Un sogno impossibile da condividere, dunque, sia per l’assenza al concerto che per la beffa di aver speso soldi per rimanere fuori.

Si dice più volte dispiaciuto per quello che è successo ma ribadisce che si tratta di “cose che non dipendono da noi”.

“Sto soffrendo con voi”, aggiunge, come se la sofferenza possa servire a rimborsare coloro che non sono riusciti ad usufruire dei biglietti acquistati.

“Spero che non si vanifichi quello che i Negramaro hanno voluto fortemente”, poi aggiunge. Ma è inevitabile che sia così. Da lodare l’intenzione, peccato che la sua realizzazione poi non sia da considerarsi degna dei soldi spesi dai fan, e incassati da organizzazione e artisti.

“Ci tenevamo a fare il nostro grande evento a Lecce, nel Salento”, prosegue Giuliano, che giura: “Si sono fatti tutti un grande mazzo”.

“Spero che possiate apprezzare l’amore che ci abbiamo messo per tornare a casa e festeggiare con tutti voi”, le sue parole nel video. E questo sicuramente è stato apprezzato da tutti ma è anche necessario non far passare come “normale” la pratica di acquistare biglietti per i concerti con il dubbio di non riuscire effettivamente a goderne.

Il discorso di Giuliano continua chiedendo ai fan di festeggiare ugualmente: “Vi sono vicino ma vi prego di provare a festeggiare ancora dentro di voi, con noi, quell’attimo di eterno e di immenso che c’è stato in questi 20 anni”, dice sorridente il cantante, guardando ai prossimi 20 anni – e oltre. Giuliano si dice: “Triste per quello che è successo ma fiducioso che possiate comprendere il nostro amore”.

E, forse non ancora abbastanza consapevole della vergognosa organizzazione dello spettacolo, si augura di aver contribuito a individuare nuove location per l’organizzazione di grandi concerti al sud… a rischio e pericolo dei malcapitati che acquisteranno i biglietti! Le sue parole: “Speriamo di aver aperto un varco, una nuova possibilità al sud di avere un posto in cui fare grandi concerti. Ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tutta l’anima”.

E l’anima nessuno l’ha mai messa in dubbio. Peccato oltre all’anima, i fan ci abbiamo masso anche parecchie centinaia di euro.