La beta One Ui 6.0 è stata rilasciata per la prima volta venerdì 11 agosto in alcuni paesi ossia Stati Uniti, Germania, Corea del Sud. I fortunati possessori del Samsung Galaxy S23 (nelle rispettiva nazioni) hanno da giorni la possibilità di provare l’aggiornamento sperimentale ma, al di fuori dei confini indicati, ci si chiede se la fase di test potrà lo stesso essere vissuta. Se è per questo, anche gli italiani in possesso di uno dei top di gamma continuano a sperare di essere tra i destinatari dei firmware di prova. La situazione specifica è stata in parte chiarita dalla stessa Samsung attraverso le pagine del suo sito ufficiale che raccontano appunto la fase beta.

La beta One UI 6.0 sui Samsung Galaxy S23 non tarderà ad arrivare anche in Cina, India, Polonia e Regno Unito (ma non in Italia). Questa mossa software era nell’aria e quasi scontata visto che le stesse nazioni avevano beneficiato del rilascio della distribuzione della One UI 5.0 l’anno scorso. Per quanto il passo sia stato confermato tuttavia, non esistono al momento indicazioni esatte dei tempi di distribuzione. Si vocifera di un via all’update già nella settimana appena iniziata: in effetti, potrebbe accadere che negli Stati Uniti, in Germania e Corea del Sud arrivi la seconda beta dell’interfaccia che si accompagna ad Android 14 e, negli ulteriori nuovi paesi, si proceda contestualmente alla prima.

La beta One UI 6.0 non arriverà soltanto per i Samsung Galaxy S23 anche nei nuovi paesi interessati. Nelle prossime settimane, il passaggio dovrebbe riguardare anche i Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e i pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. Il firmware definitivo per tutti dovrebbe arrivare nel corso poi dell’autunno: la velocità o meno del rilascio globale dipenderà molto dalla buona riuscita della fase sperimentale appena iniziata.

