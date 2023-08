Inutile negarlo, tutti gli occhi sono puntati sugli iPhone 15 Pro, i modelli più accessoriati della prossima serie di melafonini in arrivo a settembre. Mentre la data di uscita resta ancora incerta, ma collocata in una finestra temporale molto precisa che va dal 12 al 13 settembre, abbiamo tra le mani nuove informazioni. Queste riguardano la CPU dei telefoni di punta, ossia i punteggi Geekbench che i dispositivi raggiungerebbero, così come rivelati da un informatore noto su X (ex Twitter) come @TheGalox (fonte abbastanza autorevole e anche riconosciuta).

Proprio in queste ore di domanica 13 settembre, il tipster afferma che i modelli iPhone 15 Pro sarebbero pronti ad otttenere dei punteggi Geekbech davvero impressionanti ossia 3280 il punteggio single-core e 7666 il valore multi-core. Le prestazioni dei prossimi melafonini di punta potrebbero essere dunque abbastanza notevoli nella vita reale. L’unico dubbio dell’informatore è se questi valori appunto non rischino di essere limitati poi dall’utilizzo di una RAM da 6 GB, anziché quella più adatta da 8 GB abbinata al nuovo chip A17 Bionic in uso solo per le varianti Pro e non per quelle standard e Plus.

In relazione alle performance degli iPhone 15 Pro resta alquanto vivo anche il discorso relativo all’impiego di una RAM più o meno grande. Sempre nelle scorse ore, si è riaccesa la speranza che i dispositivi possano beneficiare di 8 GB di RAM. La notizia resta alquanto incerta: alcune fonti insistono sull’impiego di 6 GB di RAM (come dal vecchio iPhone 12), anche se con l’impiego del tipo di memoria LPDDR5 più veloce, fornita da Micron o Samsung- Al contrario, c’è chi punta agli 8 GB di RAM e la scelta sarebbe a dir poco necessaria, visto il possibile futuro impiego sui Samsung Galaxy S24 (addirittura) di 16 GB di RAM. Certo il valore della memoria volatile non è tutto e molto fanno anche le ottimizzazioni software ma il gap, a questo punto, risulterebbe troppo elevato.

