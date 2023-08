La Ragazza e L’Ufficiale 2 debutta stasera 13 agosto su Canale5. A partire da questa domenica andrà in onda la nuova stagione dell’amata serie turca, che sta facendo compagnia al pubblico durante l’estate.

Seguiremo ancora le vicende travagliate di Sura e Seyit, e delle varie insidie che il destino riserva loro. Nella seconda stagione, l’ex ufficiale turco viene graziato e quindi evita la condanna a morte. Sura e Petro hanno stretto una forte amicizia. Seyit, in visita in Crimea, conosce Murvet e salva la sua famiglia da un doloroso incendio.

Ecco le anticipazioni sui tre episodi che vedremo stasera. Si parte dal 2×01:

Otto mesi dall’incendio che ha ridotto in cenere l’Hotel Cheref, Seyit aspetta la sua sentenza a morte, dopo l’accusa ingiusta di aver ucciso la baronessa Lola. In realtà è stato incastrato da Petro e dal tenente Billy. Sul punto di essere giustiziato, Seyit riceve l’amnistia ed è quindi un uomo libero. Quando torna a Pera, scopre che è stato Petro a salvarlo. Le cose sono molto cambiate: il suo amico è diventato socio di Yahya e possiede meta’ dell’albergo, cosa che lo lascia molto contrariato. Scopre inoltre che Sura è ancora a Istanbul e non è partita per l’Inghilterra come lui avrebbe voluto, e che il suo amico Celil non ha mantenuto la promessa di farla salire sulla nave. Durante la permanenza in carcere, Seyit ha condiviso la cella con Adil Suat, un altro condannato a morte che al contrario di lui non è scampato all’esecuzione, e si reca a casa sua per incontrare suo fratello Lutfu.

A seguire, l’episodio 2×02:

La sera in cui Seyit si presenta a casa di Lutfu, un incendio scoppia in tutto il quartiere di Eminonu, dove vivono Emine e il resto della sua famiglia. Seyit li aiuta a scappare e a salvarsi, ma sfortunatamente le loro case non potranno essere più agibili per un po’. Ad aiutarci ci saranno Ali e Yahya, che li ospiteranno presso l’Hotel Cheref. Billy continua a ricattare Petro dopo aver scoperto i suoi loschi segreti. La relazione tra Sura e Seyit è messa a dura prova di nuovo.

La serata si conclude con l’episodio 2×03:

Sura e Seyit tornano insieme. Murvet assiste al loro incontro e ne rimane turbata. Nel frattempo, l’albergo si prepara a una serata di inaugurazione a cui sono invitati tutti i cittadini piu’ importanti della città. Seyit non vorrebbe andare, ma viene convinto da Sura. I due hanno una discussione accesa, perché Sura comunica a Seyit che non ha intenzione di trasferirsi a vivere nell’appartamento sulla lavanderia. Intanto Alya e Celil decidono di divorziare. Guzide è tentata di fare altrettanto con Yahya.

L’appuntamento con La Ragazza e L’Ufficiale 2 è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

