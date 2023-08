L’appuntamento è per le ore 21.25 su Rai1 in replica e su RaiPlay. Riparte stasera Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi con tanti ospiti in scena per un varietà ben fatto.

Come tradizione vuole, nei mesi estivi la Rai propone repliche dei suoi show musicali – e non solo – più seguiti dell’ultima stagione televisiva. Da stasera è il turno di Loretta Goggi e dei suoi ospiti, riuniti sullo stesso palco per puro intrattenimento TV.

Scopriamo allora quali sono gli ospiti di Benedetta Primavera su Rai1 il 12 agosto, in replica. Lo show è infatti andato in onda per la prima volta lo scorso marzo.

“Benedetta primavera non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ospiti sia di ieri che di oggi. Uno scambio e un confronto tra i giovani e chi ha la mia età”, aveva detto la conduttrice in conferenza stampa nel presentare il suo nuovo progetto televisivo. Il titolo del programma è un omaggio a Loretta Goggi e alla canzone Maledetta Primavera, quel successo rilasciato nel 1981, che la cantante presentò in gara al Festival di Sanremo ottenendo un eccellente secondo posto in classifica.

Gli ospiti di Benedetta Primavera su Rai1 il 12 agosto

Con Loretta Goggi stasera sul palco tanti ospiti, del mondo della musica e dello spettacolo. Ci sarà Heather Parisi che ricorderà lo show “Fantastico”.

Ma non sarà l’unica: spazio alla comicità con l’attrice Chiara Francini; spazio alla musica con Mietta e Anna Tatangelo.

Si unirà allo spettacolo, poi, Bruno Vespa, per un approfondimento interessante sulla TV di oggi e di ieri: il giornalista sarà protagonista di un momento dedicato alle parole vietate nella storia della televisione. Tra gli ospiti anche gli attori Marco Giallini e Claudio Amendola.