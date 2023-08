Il Ministro della Cultura Sangiuliano accoglie la sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. L’Italia sarà il ring sul quale Musk e Zuckerberg si sfideranno in singolare tenzone. L’incontro del secolo Musk e Zuckerberg si svolgere nella gabbia MMA: una sorta di versione post moderna delle arti marziali. Due tra gli uomini più ricchi e potenti della Terra se le daranno di santa ragione sotto gli occhi del mondo intero.

Della sfida Musk vs Zuckerberg si parla da mesi. Una trovata pubblicitaria, una sbruffonata, un oltraggio, una regressione adolescenziale, la soluzione finale di una competizione globale tra due uomini e due visioni del mondo. E’ difficile se non impossibile classificare la sfida tra Musk e Zuckerberg. Il dibattito infuria senza risparmio di bordate dialettiche. Ma prima ancora di entrare nella gabbia Musk e Zuckerberg hanno scatenato un putiferio italico per la scelta della location.

Il Ministro Sangiuliano ha escluso che sarà Roma la sede ospite. E’ dunque fuori dai giochi il Colosseo l’anfiteatro più famoso del mondo legato al mito cinematografico de “Il Gladiatore” che aveva eccitato la fantasia di Musk e Zuckerberg. La caput mundi è fuori competizione. E dunque la corsa è aperta tra tutte le altre arene storiche del Belpaese. L’Arena di Verona e l’Area archeologica di Pompei sono decisamente in pole position.

La città di Romeo e Giuletta ospita già spettacoli mondiali ed è amatissima in tutto il pianeta per il mito dell’amore eterno tra i due adolescenti. In questo caso però Musk e Zuckerberg non intendono scambiarsi amorosi sensi ma sonore legnate. Pompei è la patria dei gladiatori combattenti ed è certo sede più idonee per la MMA.

La politica ed il web s’infiammano in attesa che suoni il gong tra i due contendenti Musk e Zuckerberg. E’ giusto che l’Italia si presti a questa sfida tra miliardari capricciosi che pensano di potersi comprare il mondo intero ? O forse se lo sono già comprato. Serve davvero a Verona, Pompei o qualsiasi altra località la pubblicità globale indotta da questo cimento? Chissà , però di questi tempi riaccendere i riflettori non è mai negativo. E poi c’è l’enorme somma di denaro che Musk e Zuckerberg verseranno in beneficenza per gli ospedali pediatrici italiani. Tanti pro e tanti contro. Alla fine sarà il denaro a decidere.

