La prima beta dell’aggiornamento One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23 è arrivata ieri 11 agosto in paesi come gli Stati Uniti, la Germania e la Corea del Sud. La lista di miglioramenti e implementazioni per i top di gamma è lunga, eppure un valore particolare ha il lavoro degli sviluppatori per il miglioramento delle prestazioni della fotocamera.

La prima cosa da dire è che l’aggiornamento One UI 6.0, abbinato ad Android 14 naturalmente, introduce un widget Fotocamera personalizzato ma anche la possibilità di ottimizzare la qualità dell’immagine ottenuta e la velocità di elaborazione di uno scatto. La grossa novità pensata dagli sviluppatori consiste nell’introduzione di tre scelte avanzate per la cattura, ossia Massima, Media e Minima. Ognuna di queste soluzioni propone un diverso abbinamento di parametri tra velocità di elaborazione e qualità del risultato. Ad esempio, con l’alternativa Massima, si otterrà il migliore risultato in qualità, (anche se l’app potrebbe risentirne un po’ lato velocità di esecuzione).

Del lavoro degli esperti Samsung beneficeranno soprattutto coloro che catturano spesso soggetti in costante movimento come bambini e animali, tra l’altro anche in condizioni di illuminazione non ottimale. A fronte di un’app meno scattante, con la scelta denominata Massima, si avranno risultati davvero eccellenti. Al contrario, si potrà scegliere di dare priorità alla velocità della funzione e dunque le alternative Media o Bassa saranno le più adatte.

Chi ha la possibilità di testare la One UI 6 sul suo Samsung Galaxy S23 in beta, troverà questa specifica opzione nelle impostazioni della fotocamera, scegliendo la sezione opzioni avanzate di intelligence e quindi preferendo una delle tre soluzioni fin qui elencatr. Siamo deciamente un passo in avanti rispetto alle precedenti versioni dell’interfaccia proprietaria Samsung. Fino all’aggiornamento One UI 5.1.1, impostazioni avanzate della fotocamera come quelle appena evidenziate facevano parte dell’app Camera Assistant lanciata da Samsung ma installabile separatamente. L’integrazione di simili opzioni all’interno dell’app predefinita risulta essere una noviità più che gradita e dunque apprezzabile.

