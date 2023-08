In arrivo 8 settembre su Apple TV+ la nuova serie drama horror con LaKeith Stanfield, attore candidato all’Oscar per l’interpretazione in Judas and the Black Messiah. The Changeling debutterà con 3 episodi. I restanti saranno disponibili uno a settimana, ogni venerdì.

La serie è ispirata al romanzo di Victor LaValle, che in Italia è conosciuto col nome di Favola di New York. L’adattamento televisivo è a cura di Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di grigio, Venom).

The Changeling – Trama

Apollo (Stanfield) è un venditore di libri sposato con Emma, interpretata da Clark Backo (Supernatural). Dopo la nascita del loro primogenito il rapporto tra i due si incrina. Emma scompare dopo aver commesso qualcosa di terribile. Apollo si ritrova in una pericolosa avventura che lo porta in vari luoghi di New York, alcuni dei quali misteriosi e sconosciuti, in cui la vita quotidiana delle persone si mescola con eventi soprannaturali.

The Changeling – Cast

Oltre a LaKeith Stanfield, nel ruolo di Apollo Kagwa, il cas principale comprende:

Adina Porter – Lillian Kagwa (madre di Apollo)

Alexis Louder – Lillian Kagwa da giovane

Clark Backo – Emma “Emmy” Valentine

Samuel T. Herring – William Wheeler, l’uomo che fa amicizia con Apollo mentre tenta di riconquistare moglie e figli

Tra i personaggi ricorrenti compaiono:

Amirah Vann – Kim Valentine, sorella di Emma

Malcolm Barrett – Patrice Green, migliore amico di Apollo, ex veterano e appassionato di libri

Jared Abrahamson – Brian West, padre di Apollo e marito di Lillian

The Changeling – Cast

Ecco il trailer ufficiale di The Changeling, condiviso dall’account Youtube di Apple TV

Continua a leggere Optimagazine