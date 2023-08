Sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochi minuti i biglietti per i due concerti di Taylor Swift a Milano nel 2024. Le due date evento si terranno il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro e per la cantante sarà un vero e proprio debutto nello stadio milanese, dopo diversi anni di assenza.

La corsa ai biglietti è stata lunga ed è iniziata con la sottoscrizione di una lista d’attesa dalla quale sono stati estratti a sorte un numero ristretto di fan di Taylor Swift che hanno avuto accesso alla prevendita ufficiale su TicketOne in seguito all’inserimento di un codice. Dopo il primo concerto, ne è stato confermato un secondo ma non sono bastate due date per esaurire le tante richieste e tanti sono coloro che sono rimasti a bocca asciutta.

In molti non potranno assistere a nessuno dei due concerti di Taylor Swift a Milano ma potranno sicuramente consolarsi con il nuovo album di inediti che l’artista ha annunciato a sorpresa.

La popstar multiplatino ha comunicato dal palco della data del suo “Eras Tour” a Los Angeles la pubblicazione di 1989 (Taylor’s Version), in uscita venerdì 27 ottobre e già disponibile il preorder dei formati cd, cassetta, vinile e cd deluxe nelle varianti crystal skies blue, rose garden pink, aquamarine green e sunrise boulevard yellow.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”, le parole della cantante nel comunicare la sua prossima fatica discografica.

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia contiene singoli di successo come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “We Are Never Ever Getting Back Together”, disco d’oro, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dream (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.

“1989 (Taylor’s Version)” è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell’artista, dopo “Fearless”, “Red” e “Speak Now”, uscito il 7 luglio.