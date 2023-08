L’app Waze è di certo tra le più utilizzate in questi giorni di arrivi e partenze per le vacanze. Il navigatore è molto apprezzato, per certi versi anche più di Google Maps, per una serie di motivi che andremo ad esaminare in questo approfondimento. L’aspetto senz’altro più interessante dello strumento è la sua anima sociale che permette di trarre beneficio dai contributi di tutti gli utenti registrati, in base alla loro esperienza su strada.

Funzionamento

L’app Waze è del tutto gratuita sia su App Store Apple per iPhone che su Play Store per i dispositivi Android. Non esiste alcun esperienza premium che vale l’abbonamento del servizio, semmai si dovranno solo tenere in conto eventuali importanti costi di connessione dati, nel caso in cui non si abbia un pacchetto di navigazione standard di cui usufruire. Al primo accesso, sarà richiesta un’autenticazione con account preesistente (del tipo Google o anche Apple ad esempio) per avere un’esperienza personalizzata con lo strumento. In alternativa, e rinunciando a molti plus, si può utilizzare ogni funzione in qualità di ospite.

Per quanto riguarda il funzionamento base dell’applicazione, questa è del tutto simile a Google Maps o altri tool. Alla ricerca di una destinazione, vengono proposti più percorsi (più o meno lunghi, con o senza pedaggio): dopo la selezione del tragitto più congeniale, si ottengono le esatte indicazioni per raggiungere la meta. Ma, come pure già accennato, la vera forza dell’app Waze rispetto alla concorrenza risiede nel suo carattere sociale. I costanti aggiornamenti del percorso per evitare traffico e disguidi di qualsiasi tipo provengono dalle segnalazioni di altri utenti che sono transitati prima di noi su una determinata strada. Attraverso l’interattività dello strumento, chiunque può inviare un alert per alcuni lavori in corso, per una coda, un incidente e molto altro ancora. Basta semplicemente andare sull’icona in basso a destra della mappa, rappresentata da una sorta di fumetto su sfondo arancione. Ogni contributo sarà utile alla community, visto che le informazioni saranno fornite in tempo reale a tutti gli utenti con (grosso modo) geolocalizzazione prossima. Proprio grazie alla gran mole di dati sempre disponibili, si riescono ad avere proiezioni di arrivo in una destinazione più accurate.

Oltre che per ottenere la segnalazione di incidenti e code, è impossibile negare come l’app Waze venga anche utilizzata per ottenere informazioni dalla comunità del tool su posti di blocco e autovelox. Proprio in riferimento ai limiti di velocità in auto, è anche opportuno segnalare che lo strumento funziona anche da tachimetro e invia un segnale sonoro ogni qual volta si superano le soglie imposte sul tratto di strada percorso.

Tra le impostazioni dell’app Waze, ce ne sono diverse molto interessanti che consentono di scegliere quali dati di navigazione condividere con la comunità, che permettono di personalizzare alert audio per le varie segnalazioni in app. In questo modo, l’esperienza è sempre personalizzata e in linea con le proprie esigenze. Da non dimenticare, infine, come l’app Waze ha anche un sistema a punti che incentiva la partecipazione con segnalazioni al servizio. Sono messi in evidenza diversi livelli di utenza più o meno attiva ed è possibile conquistare obiettivi sulla base dei propri contributi.

Usabilità

Come già riferito, l’app Waze ha (di base) un funzionamento identico ad altri navigatori. Anche gli utenti neofiti dunque non avranno difficoltà nel suo utilizzo. Allo stesso tempo, funzioni cruciali come quella della segnalazione di ingorghi e incidenti sono abbastanza intuitive e immediate. Proprio per facilitare la condivisione di alert, ogni contributo può essere inoltrato attraverso una semplice icona.

Per rendere davvero simpatico e divertente l’utilizzo di Waze, non va sottovalutato un aspetto del servizio di navigazione. Per periodi limitati e a volte solo in alcune zone geografiche, è possibile scegliere un voce di un personaggio famoso, anche fantastico che accompagni un viaggio. Per farlo, si procede dalle Impostazioni, nella sezione Voci e suoni per vedere quelle attualmente disponibili.

Continua a leggere su optimagazine.com