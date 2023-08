Dopo falsi annunci reiterati, la beta One UI 6 e Android 4 su Samsung Galaxy S23 è giunta sui Samsung Galaxy S23 oggi 11 agosto. Non più tardi di ieri, c’era stato un nuovo falso allarme relativo alla distribuzione del pacchetto, prima annunciato e poi mai distribuito. In queste ore, al contrario, assistiamo al rilascio del firmware sperimentale, almeno in determinati paesi. Beneficiano dell’update infatti gli Stati Uniti, la Germania e naturalmente la Corea del Sud.

In attesa che molto presto l’aggiornamento di test arrivi anche in altri luoghi come nel Regno Unito, la Cina, la Polonia e l’India, possiamo di certo confermare che l’Italia non sarà inclusa in questa fase di test. L’importante è comunque avere conferma della distribuzione del pacchetto e del via al programma sperimentale, propedeutico poi all’aggiornamento vero e proprio per tutti. Nei paesi su indicati, chi vorrà partecipare ai test non dovrà fare altro che aprire l’app Members e dunque aderire alla beta per poi ricevere il link all’attualizzazione software.

Le novità incluse nella beta One UI 6.’ e Android 14 sono moltissime. Tra quelle principali, va segnalato il nuovo aspetto deil pannello di controllo rapido. Le icone beneficiano di un nuovo design, i pulsanti Wi-Fi e Bluetooth ora hanno sezioni distinte nella parte alta dello schermo. Gli sviluppatori hanno pensato ad un pannello rapido compatto con meno comandi al primo swipe dall’alto verso il basso e un secondo completo ed esteso al secondo scorrimento. Anche le notifiche sono state migliorate e separate tra loro per una maggiore leggibilità. Ancora, nella schermata di blocco è possibile ora riposizionare l’orologio a piacimento e tutte le etichette delle icone su schermo appaiono semplificate, mentre è stato pure introdotto un nuovo caratteri di testo predefinito più elegante e pulito,.



Le novità della beta One UI 6.0 e Android 15 su Samsung Galaxy S23 riguardano anche la tastiera e il design delle emoji. Non manca neanche un nuovo widget Meteo con ulteriori e preziosi informazioni. Un aspetto importante riguarda la fotocamera con l’aggiunta di un widget per la Home personalizzabile. Si segnalano anche degli ulteriori strumenti per l’aggiunta di una filigrana, un comando rapido per impostare la risoluzione delle foto, Tramite la telecamera poi è ancora più facile effettuare la scansione di documenti, sono disponibili nuovi effetti filtro e ad ogni scatto è possibile scegliere tra 3 livelli diversi di ottimizzazione. Gli ultimissimi cambiamenti introdotti dagli sviluppatori riguardano la galleria con nuovi adesivi, la possibilità di modificare le decorazioni ad un immagine dopo il salvataggio e molto altro ancora. Anche il calendario infine cambia per una migliore visualizzazione di eventi e promemoria e si sono evolute anche le modalità e le routine per una maggiore personalizzazione da parte degli utenti.

