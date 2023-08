Dove e quando si svolgeranno i funerali di Michela Murgia? La scrittrice, attivista, conduttrice radiofonica, pensatrice libera aveva 51 anni e nella notte è venuta a mancare a seguito delle conseguenze di una lunga malattia, un carcinoma renale giunto ormai al quarto stadio. Nata a Cabras, in provincia di Oristano, l’autrice ha pubblicato diverse opere tra cui la più celebre nel 2009 per Einaudi è senz’altro ‘Accabadora’ con cui ha vinto il premio Campiello. Si attendevano notizie sulla commemorazione per il personaggio pubblico e queste sono appena giunte, comunicate dalla famiglia della scrittrice.

I funerali di Michela Murgia si terranno domani 12 agosto a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto meglio nota come la Chiesa degli Artisti, alle 15.30. Per il momento, non sono note le modalità di svolgimento della commemorazione. Tuttavia, visto il luogo prescelto per le esequie, si preannuncia una cerimonia non certo intima, salvo eventuali cambi di programma dell’ultimo momento.

In queste ore, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e ricordo per la dipartita di Michela Murgia, in particolare da parte dei componenti della sua famiglia queer raccolta intorno a lei negli ultimi mesi della sua malattia. Il primo contributo è stato quello del marito Lorenzo Terenzi, con il quale la Murgia ha contratto matrimonio appunto “in ariculo mortis” solo lo scorso luglio, come dichiarato, per una questione di acquisizione di diritti per il coniugato in vista della dipartita dell’autrice. Terenzi ha condiviso una sola ma bellissima immagine della Murgia in un abito rosso corallo e con un turbante, ripresa in una danza. L’immagine parla da sola, esprimendo senz’altro l’animo gioioso e sereno del personaggio che ci lascia. Tra i ricordi social di queste ore ci sono ance quelli dei “figli dell’anima” Raphael Luis, Michele Anghileri, Alessandro Giammei e Francesco Leone. In particolare quest’ultimo da il benvenuto alla scrittrice sarda nella sua nuova vita. Un riconoscimento alla natura eclettica del personaggio che ci ha appena lasciati proviene anche da Chiara Valerio, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana e a lungo collaboratrice di Murgia.

Continua a leggere su optimagazine.com