Quanto manca all’uscita di iOs 17? Si sta procedendo velocemente verso il rilascio definitivo dell’aggiornamento Apple e ne è una riprova la terza beta pubblica del firmware rilasciata nelle scorse ore. Questa corrisponde alla quinta beta dedicata ai soli sviluppatori e porta con sé una serie di novità che denotano la maturazione del pacchetto quasi pronto al lancio.

La terza beta di iOS 17 aggiunge la tanto chiacchierata ‌opzione StandBy per iPhone, ossia la funzione che trasforma il telefono in una sorta di hub di informazione quando messo in orizzontale e collegato ad una fonte di alimentazione. Grazie a questa modalità, è possibile leggere l’ora, visionare contenuti video e interagire con alcuni widget. Questi ultimi possono dunque essere controllati e permettere di gestire tanti comandai del telefono. Tra le altre novità del firmware sperimentale ci sono quelle riguardanti la correzione automatica più intelligente, la feature NameDrop per condividere rapidamente le informazioni di contatto con una persona nelle vicinanze e anche FaceTime che ora supporta i messaggi video quando si perde una chiamata o in altre situazioni.

Prima dell’uscita di iOS 17 definitiva per tutti, probabilmente ci saranno un paio di altre beta pubbliche. Il lancio effettivo dell’aggiornamento Apple dovrebbe poi concretizzarsi a settembre. C’è la possibilità che la Release Candidate per gli sviluppatori dell’aggiornamento sia lanciata il 12 o 13 settembre (ossia nelle giornate presunte per la presentazione degli iPhone 15). Nel giro poi di pochissimi giorni, molto probabilmente in concomitanza con il lancio commerciale dei nuovi melafonini e dunque intorno al 22 settembre, la distribuzione dell’update nuovo di zecca dovrebbe essere definitiva per tutti. Naturalmente eventuali variazioni rispetto alla tabella di marcia indicata sono possibili ma conscosatamenti di scarso rilievo rispetto a quella che è da considerarsi una strategia software più che rodata per Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com