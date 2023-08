Il dramma dei migranti e dei loro viaggi della disperazione dall’Africa verso l’Italia, uomini che si trovano a dover scegliere tra etica e interessi, dolore, speranza, morte. Sono alcuni dei temi trattati in Unwanted – Ostaggi del mare, la serie in 8 episodi, in arrivo a novembre su SKY e in streaming su NOW TV.

La serie è prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production ed è creata da Stefano Bises, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La regia è curata da Oliver Hirschbiegel, noto per aver diretto tra gli altri La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler.

Unwanted – Trama

La serie è tratta dal libro di Fabrizio Gatti, Bilal, nel quale il giornalista sotto copertura racconta il dramma e la disperazione di quanti cercano, attraverso il Sahara e il Mediterraneo, di raggiungere le coste dell’Europa, insieme al cinismo di chi, invece, pensa a lucrare sulle loro disgrazie.

Unwanted racconta la storia dell’equipaggio e dei passeggeri di una nave da crociera, la Orizzonte, che salva un gruppo di migranti, dopo il naufragio della loro barca. Questi ultimi, quando scoprono che la nave è diretta verso la Libia, Paese da cui sono scappati per disperazione, decidono di dirottarla e prendere in ostaggio tutte le persone che sono a bordo.

Unwanted – Cast

Il cast multietnico selezionato per narrare la storia di Unwanted vede la presenza di attori noti al pubblico italiano come Marco Bocci, recentemente apprezzato nella fiction Rai Fino all’ultimo battito e Jessica Schwarz, che ha interpretato il ruolo di Tanja Lorenz nella serie tedesta di Netflix, Biohacker. Gli altri interpreti del cast sono:

Dada Bozela

Hassan Najib

Jonathan Berlin

Jason Derek Prempeh

Cecilia Dazzi

Francesco Acquaroli

Barbara Auer

Sylvester Groth

Marco Palvetti

Denise Capezza

Nuala Peberdy

Samuel Kalambay

Amadou Mbow

Edward Asante Apeagyei

Reshny Massaka

Onyinye Odokoro

Massimo De Lorenzo

Scot Williams.

Unwanted – Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Unwanted condiviso sul canale Youtube di Sky

Continua a leggere Optimagazine