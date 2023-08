Torna Squadra speciale Cobra 11 27 per affrontare nuove sfide e nuovi casi. Stasera 10 agosto andrà in onda un nuovo episodio della longeva serie action.

Semir e Vicky, i due protagonisti, ispettori della polizia autostradale, riprendono a sorvegliare il territorio e a inseguire il crimine sulle strade del loro paese. Nuova stagione, nuovo format: a partire dalla ventisettesima, guarderemo tre episodi dalla durata di 90 minuti ciascuno.

Andiamo quindi alle anticipazioni dell‘episodio 27×02 che vedremo stasera. In La legge della strada, al centro delle indagini di Vicky e Semir è una banda di trafficanti di droga che con lo spaccio sta devastando un condominio di Colonia. Quando i due poliziotti riescono finalmente a rintracciare i criminali, un motociclista misterioso comincia a prendere di mira la banda e, dopo un rocambolesco inseguimento, il fratello del boss Milos Savic, finisce in coma.

Nel frattempo, i residenti del caseggiato che hanno sempre meno fiducia nelle forze dell’ordine, soprattutto da quando la piccola Abbie Cramm è entrata in coma per overdose, decidono di difendersi da soli, formando un gruppo di giustizieri. Quando lo zio di Abbie tenta di uccidere il capo degli spacciatori e il fratello ricoverato in ospedale, Semir si trova costretto a sparargli. Altre sfide attendono la squadra: Vicky è in pericolo, sarà sequestrata dalla banda, mentre Max Tauber e Dana, che sta per partorire, hanno un grave incidente d’auto.

Nel cast della stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11 troviamo: Erdoğan Atalay nel ruolo delle storico protagonista Semir Gerkhan; Pia Stutzenstein è Vicky Reisinger; Patrick Kalupa è Roman Kramer, a capo del distretto; Christopher Patten è Marc Schaffrath, ispettore del comando di Dortmund ed ex di Vicky; Gizem Emre è Dana Gerkhan, figlia di Semir; Nicolas Wolf è Max Tauber, ex collega di Vicky, diventa poi collega di Dana.

La regia è di Franco Tozza, con Erdoğan Atalay, Pia Stutzenstein, Patrick Kalupa, Gizem Emre, Nicolas Wolf, Nina Kronjäger, Jean-Yves Berteloot, Lucie Aron.

Squadra Speciale Cobra 11 27 vi aspetta stasera su Rai2 alle 21:20.

