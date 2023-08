E’ in corso la produzione de Il Conte di Montecristo, nuovo adattamento televisivo del celebre romanzo d’avventuro dell’autore francese Alexandre Dumas. Sam Claflin veste i panni del vendicativo protagonista, Edmond Dantes.

Le riprese si stanno svolgendo al Palais-Royal di Parigi, in Francia. Dalle prime immagini, l’attore è stato fotografato insieme all’attrice francese Ana Girardot. Finora si sa poco della nuova serie tv, salvo la sua data di debutto, prevista in Italia sulla Rai nel 2024.

Dopo Parigi, la troupe farà tappa a Torino (intorno al 21 agosto) e poi Roma per ultimare le riprese, con scene girate anche a Malta. Ulteriori dettagli svelati dal profilo Cinguetterai dicono che si girerà nel nostro paese da metà agosto.

La regia è affidata a Bille August (La Casa degli Spiriti). La serie è una produzione Rai Fiction e Palomar. Nel cast de Il Conte di Montecristo, oltre a Claflin e Girardot, anche due nomi nostrani: Gabriella Pession e Nicolas Maupas. I ruoli affidati a quest’ultimi sono ancora top secret e probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Sam Claflin sta godendo di una meritata rinascita in campo televisivo e cinematografico. Noto per aver partecipato alla saga dei Pirati dei Caraibi e più conosciuto per aver interpretato il ruolo di Finnick in Hunger Games, l’attore ha avuto anche una parte in Peaky Blinders. Di recente lo abbiamo visto nella serie Prime Video Daisy Jones and The Six.

I primi scatti rubati dal set parigino sono iniziati a circolare nelle ultime ore. Nelle foto possiamo vedere Claflin e la sua costar Girardot con gli abiti di scena intenti a recitare.

La messa in onda della serie tv è prevista per il 2024 su Rai1.

Il Conte di Montecristo, romanzo di Alexandre Dumas, scritto in collaborazione con Auguste Maquet, è stato pubblicato a puntate a partire dal 1844. È parzialmente ispirato a fatti reali, presi a prestito dalla biografia di Pierre Picaud. Il più famoso adattamento del romanzo è senza dubbio la miniserie televisiva del 1998. Diretta da Josée Dayan, vantava nel cast attori del calibro di Gérard Depardieu e Ornella Muti.

