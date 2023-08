Ci risiamo. Il destino dell’aggiornamento One Ui 6.0 e Android 14 su Samsung Galaxy S23 sembra ancora più incerto oggi 10 agosto. Il via alla beta pubblica degli update è stato di nuovo “pubblicizzato” in questo giovedì di metà mese sui canali ufficiali di Samsung US, dunque per gli Stati Uniti. Sembrava che la distribuzione del firmware sperimentale dovesse partire nel giro di qualche ora al massimo ache per Germania e Sud Corea, ma le aspettative sono state clamorosamente disattese con un nuovo clamoroso dietrofront. Nulla di fatto e anche questa volta, all’aggiornamento, forse ci pensiamo domani.

La strategia software di Samsung per la beta pubblica per la One UI 6.0 e Android 14 (in primis sui top di gamma Samsung Galaxy S23) sta assumendo dei contorni a dir poco grotteschi. Già Samsung Germania, a fine luglio, aveva indicato il giorno 2 agosto per l’appuntamento per il via alla distribuzione del firmware sperimentale. Prima data disattese e a seguire, sempre Samsung Germania aveva erroneamente pubblicato una nota stampa per il rilascio all’inizio della settimana corrente. Falso allarme pure quello di pochi giorni fa, come quello odierno. Al terzo annuncio ufficiale istantaneo e subito ritirato, i fan del brand con i top di gamma si ritrovano con nulla in mano ancora una volta.

La beta One UI 6.0 e Android 14, quando e se arriverà, rimarrà di certo esclusiva solo di alcuni paesi. L’aggiornamento sperimentale sarà destinato solo a paesi come Stati Uniti, Germania, Sud Corea e forse anche Regno Unito. Si era anche pensato che l’incomprensibile ritardo della distribuzione fosse dovuto all’apertura del programma di test a più nazioni, magari globalmente. Ebbene, soprattutto il pasticcio delle ultime ore lascia intendere che la strategia software di Samsung non sia poi così definita e che continuino a perdurare problemi fin troppo seri per il via alla distribuzione.

Continua a leggere su optimagazine.com