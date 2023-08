Puntando sul Samsung Galaxy S24 il prossimo anno, si dovrebbero ottenere almeno un paio di surplus davvero interessanti rispetto l’attuale serie Samsung Galaxy S23 ma anche rispetto al suo diretto rivale iPhone 15. La fonte sudcoreana Chosun Media ha riportato dei dettagli davvero fondamentali in proposito a cui è possibile dare credito, per quanto non siamo ancora nel campo dell’ufficiosità.

Tutte le varianti di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dovrebbero giungere con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione di base. In pratica, ogni modello di partenza della serie dovrebbe beneficiare di questa dotazione hardware minima che sarebbe già un’ottima base di partenza. Se poi questa specifiche arrivassero per modelli venduti allo stesso prezzo dei dispositivi base dell’anno scorso, Samsung avrebbe fatto davvero un gran regalo ai suoi clienti. Per la cronaca poi, il più accessoriato Samsung Galaxy S23 Ultra avrebbe una memoria RAM da 16 GB e uno spazio di archiviazione interno pure da 1 TB. Non dovrebbe giungere invece alcun taglio da 2 TB: neppure per l’ammiraglia assoluta, al contrario vociferato per i prossimi iPhone 15.

Cosa si dice, al contrario, per lo schermo dei prossimi Samsung Galaxy S24? Tutti e tre i modelli dovrebbero avere un pannello AMOLED M13 di tredicesima generazione più sottile, più efficiente energeticamente e con una migliore qualità dell’immagine. Per fare un confronto con l’iPhone 15, Apple avrebbe pensato ad un pannello OLED di dodicesima generazione (M12), in pratica quello ora a bordo su Samsung Galaxy Z Flip 5 e nel Galaxy Z Fold 5. Insomma, da questo punto di vista, l’evoluzione Samsung sarebbe innegabile e certificata.

Al lancio dei Samsung Galaxy S24 mancano svariati mesi. La loro presentazione dovrebbe avere luogo non prima di fine gennaio, se non a febbraio 2024, salvo colpi di scena del produttore.

