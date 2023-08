Per il Samsung Galaxy S24 Ultra giunge oggi un’anticipazione davvero interessante relativa alla sua fotocamera. Rumor recenti avrebbero messo in evidenza finora la mancata evoluzione del comparto. Eppure in queste ore, il noto informatore Ice Universe ha evidenziato invece un grande passo in avanti che dovrebbe compiersi per il teleobiettivo del telefono di punta. Stando all’autorevolezza della fonte, possiamo ritenere verosimile quanto appena condiviso.

A bordo dei Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe esserci un sensore teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x. L’evoluzione sarebbe quantificabile come segue: il sensore avrebbe una risoluzione cinque volte maggiore rispetto a quella da 10 MP del Galaxy S23 Ultra. Proprio per questo motivo, l’unità dovrebbe essere anche più grande di quella del top di gamma di quest’anno e dunque anche questo aspetto concorrerebbe a mihgliorare la qualità delle foto e dei video con il telefono.

Un approfondimento merita anche lo zoom ottico del nuovo teleobiettivo del Samsung Galaxy S24 Ultra. Questo sarebbe da 3x, ma anche con altri livelli di zoom fino a 9x. L’attuale Galaxy S23 Ultra si comporta bene con i suoi livelli di zoom nativi 3x e 10x, ma a livelli di zoom intermedi (da 3,1x a 9,9x) le immagini possono non essere perfette. Il prossimo top di gamma dovrebbe migliorare proprio queste situazioni e dunque garantire scatti a distanza decisamente professionali.

Accantonato il sensore teleobiettivo del Samsung Galaxy S24 che godrà di un’evoluzione indiscutibile, l’unità principale dovrebbe invece continuare ad essere quella ISOCELL HP2 da 200 MP, la stessa attualmente di scena sul Galaxy S23 Ultra. Al mancato miglioramento hardware potrebbero contrapporsi molte ottimizzazioni software per ottenere una resa senza compromessi per ogni tipo di scatto. Al lancio della nuova serie mancano ancora svariati mesi, vista la probabile presentazione tra fine gennaio e inizio febbraio. Ne sapremo dunque di certo di più con il tempo.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 9, 2023

