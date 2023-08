La data di uscita degli iPhone 15 continua ad essere al centro delle discussioni dei fan Apple e non solo. Purtroppo l’ufficialità dell’appuntamento continua a mancare, visto che Apple non si è ancora decisa a rendere note le sue intenzioni. Già da tempo gli occhi sono puntati su due date di lancio di metà settembre, esattamente il 12 o il 13 del prossimo mese. Eppure, nelle ultime ore, l’esperto Mark Gurman di Bloomberg ha chiarito che i segnali convergono tutti su solo una delle due giornate, ossia quella di martedì 12 settembre.

Proprio Gurman, in passato, ha dimostrato di essere un informatore affidabile su tutto quanto riguarda il mondo Apple. L’ipotesi della data di uscita degli iPhone 15 non è di certo meno credibile. D’altronde, Apple ha spesso presentato i suoi nuovi device nelle giornate di martedì, fatta la recente eccezione per gli iPhone 14 dell’anno scorso lanciati di mercoledì. Con quest’anno si potrebbero rispettare di più le vecchie tradizioni e dunque ì’appuntamento del 12 avrebbe particolarmente senso.

Oltre alla data di uscita presunta (ma oramai quasi data per certa) degli iPhone 15, Gurman dice molto anche sull’evento di lancio della nuovissima serie di melafonini 2023. L’informatore e giornalista ritiene che, ancora una volta per quest’anno, non ci sarà un evento live per il reveal hi-tech. Mantenendo la tradizione del periodo Covid-19, il lancio troverà posto all’interno di un keynote registrato e trasmesso presso l’Apple Park di Cupertino come in ogni parte del mondo attraverso i consueti canali ufficiali del brand. Nessuna presentazione in diretta avrà come protagonisti i successori degli iPhone 14, anche se gli invitati accorsi al keynote di settembre (esperti, sviluppatori, giornalisti) avranno modo di testare poi i nuovi prodotti in una sessione successiva alla presentazione dei telefoni. Di certo, non sono ancora attive le restrizioni note della pandemia che limitavano gli eventi live in questa estate, ma Apple avrà trovato una formula di lancio più congeniale nell’evento registrato e pianificato a priori.

