Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato delle importanti novità per le videochiamate WhatsApp nelle scorse ore. Le implementazioni volute dagli sviluppatori suggeriscono un utilizzo ancora più professionale del servizio di messaggistica, ma torneranno utili anche in ambiente educativo e dunque di studio. Le opzioni in esame sono quelle che consentono la condivisione dello schermo con gli altri utenti e la visione della schermata in orizzontale.

Partiamo dalla condivisione dello schermo durante le videochiamate WhatsApp. Questo tipo di novità è in via di distribuzione per tutti gli utenti del servizio di messaggistica e accosta sensibilmente quest’ultimo alle esperienze professionali con Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. In sostanza, si tratta della possibilità di condividere appunto quanto presente sul proprio telefono con quanti connessi in una sessione. Qualche applicazione pratica della funzione è la visione di una presentazione, un documento, un grafico con i colleghi mentre si sta eseguendo un meeting. Ancora, in ambiente formativo, potrebbe fare comodo la visione di slide su argomenti più disparati durante una sessione di studio.

Le novità per le videochiamate WhatsApp non finiscono qui. In effetti, pure per facilitare l’opzione di condivisione dello schermo, ecco che gli sviluppatori hanno appena reso disponibile la visione orizzontale durante le call. in questo modo, è possibile avere una panoramica più ampia degli interlocutori con i quali si sta svolgendo la sessione e semmai guardare meglio i contenuti dei documenti condivisi.

Tutto quanto appena riferito è in via di distribuzione globalmente. Non tutti potranno accedere ai vistosi cambiamenti per le videochiamate WhatsApp subito e si potrebbe dover attendere un po’. Un consiglio utile è comunque quello di tenere aggiornata la versione WhatsApp dal proprio store di riferimento e non molto tardi quanto messo a disposizione dagli sviluppatori farà capolino sia per gli utenti Android che per i possessori di iPhone.

