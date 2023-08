Il concerto di Annalisa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ha fatto registrare il tutto esaurito con mesi di anticipo rispetto alla data dello spettacolo. La cantante festeggia quindi il totale dei biglietti venduti, abbandonandosi ad una serie di ricordi e ripensando agli esordi della sua carriera.

Questa è decisamente l’estate di Annalisa. Prima il feat. con Fedez e J-Ax in Disco Paradise, doppio disco di platino, poi il triplo disco di platino ottenuto per il suo singolo Mon Amour, che da mesi ci fa compagnia in radio. La cantante è anche convolata a nozze con Francesco Muglia attraverso una toccante cerimonia e un abito mozzafiato firmato da Dolce & Gabbana.

Adesso arriva la notizia del sold out al Forum di Assago. Il concerto del 4 novembre 2023 è esaurito. Tutti i posti sono stati venduti. Una bella risposta ai detrattori ma soprattutto l’occasione per condividere una serie di ricordi sui social.

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque”, ricorda Annalisa, il cui percorso ha fatto tappa anche nel talent show Amici di Maria De Filippi.

“I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina”, scrive Annalisa sui social.



Il Forum di Assago è un traguardo raggiunto, impegnativo quanto soddisfacente: “E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare”.

Una la promessa ai tanti fan che raggiungeranno il palasport per festeggiarla: “Vi prometto che lo tireremo giù”.