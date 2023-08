Come tutti ormai sanno, al lancio degli iPhone 15 manca un mese o poco più. Si moltiplicano dunque le soffiate relative ai prossimi melafonini, in particolare per le rispettive componenti hardware. In queste ore, sono state diffuse delle foto molto interessanti: queste ritraggono i connettori USB-C dei top di gamma di questo 2023 e non lasciano nessun dubbio oramai sulla scelta obbligata di Apple.

L’immagine di apertura articolo e del tweet a chiusura dell’approfondimento sono state diffuse dagli informatori @lipilipsi e @John011235 su X (il nuovo nome del vecchio Twitter. Le foto hanno come protagonisti i connettori USB-C collegati alle parti componenti PCB flessibili che verranno incluse in tutti gli iPhone 15 di quest’anno e dunque il modello standard, Plus, Pro e Pro Max.

Come chiacchierato da messi, le varianti di iPhone 15 del 2023 saranno dotate di USB-C anziché dello storico connettore Lightning per un motivo ben preciso. All’azienda di Cupertino è giunta una specifica richiesta da parte dell’Unione Europea, ossia quella di adeguarsi ad unico standard di connessione e ricarica già in suo sulla maggior parte dei dispositivi elettronici di tutto il mondo. La scelta obbligata era già nell’aria da tempo, ma ora si concretizza properio con i device di quest’anno.

L’adozione delle porta USB-C sugli iPhone 15 Pro porterà degli indubbi benefici ai melafonini top di gamma. Grazie allo speciale connettore, dovrebbero essere garantite più alte velocità di trasferimento dati e ricarica sulle varianti Pro e Pro Max appunto. Al contrario, sugli esemplari standard, ci si dovrebbe assestare sulla classica velocità USB 2.0, in pratica la stessa di quella Lightning.

L’adozione della porta USB-C sugli iPhone 15 introduce, tuttavia, un problema per gli accessori. I nuovi modelli di iPhone 15 supporteranno ufficialmente solo gli accessori appunto USB-C certificati dal programma Apple Made for iPhone (MFi). Lo storico fornitore Foxconn di Apple starebbe producendo da tempo accessori come EarPods e cavi con queste caratteristiche ma il loro impiego per gli utenti dovrebbe comportare una spesa extra, in base all’uso.

Continua a leggere su optimagazine.com