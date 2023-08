Ci sono dei problemi da non sottovalutare oggi 8 agosto: non funziona Intesa Sanpaolo correttamente in riferimento ai servizi di home banking via app e sito dell’istituto. Tanti clienti sono alle prese con errori e anomalie che minano la consueta esperienza di gestione delle loro finanze online. Meglio fare il punto della situazione, non trascurando eventuali suggerimenti per ottenere assistenza in questa situazione.

Il portale Downdetector ci offre una panoramica esatta dello stato del servizio, chiarendo in numeri quanto non funziona Intesa Sanpaolo in questa mattinata di martedì. In effetti, si segnalano centinaia di alert di utenti impattati dal disservizio, oramai dalle 9 odierne. Come già indicato e come accaduto anche diverse volte in passato, le difficoltà riguardano le sezioni di home banking personali, raggiungibili via app ma anche sito web dell’istituto. Dopo l’autenticazione con login e password corrette, accade che il cliente visualizzi delle pagine vuote e non possa effettuare alcuna operazione in conto. Nella migliore delle ipotesi, si stanno verificando solo dei rallentamenti che comunque cambiano sensibilmente l’esperienza d’uso degli strumenti online. Per il momento, l’istituto non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione attuale e sugli eventuali tempi di ripristino alla normalità.

Come comportarsi dunque oggi, visto che non funziona Intesa Sanpaolo nei servizi al cliente via app e sito istituzionale? Pure come accaduto già in passato, il disservizio potrebbe rientrare davvero celermente, dopo qualche intervento tecnico. Nel frattempo, per assistenza dedicata a situazioni determinate, sono a disposizione i consueti canali di supporto. Il recapito principale gratuito è raggiungibile all’800.303.303 dall’Italia. Al contrario, per chi si trova all’estero, il numero da digitare è il +39 011.80.19.200, anche se a pagamento. Di certo è corretto precisare che gli operatori preposti al customer care rispondono dall’Italia, dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00, il venerdì dalle 07:00 alle 22:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.

