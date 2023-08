Non c’è chiarezza in merito alla strategia di aggiornamento alla One Ui 6 e Android 14 su Samsung Galaxy S23 nella prima beta, questo è assolutamente certo. Nelle ultime ore, anzi, si è assistito ad un episodio alquanto anomalo. Sul sito Samsung Germania era stato annunciato il via al rilascio del primo firmware sperimentale. Alla nota poi non ha fatto seguito alcuna distribuzione, semmai lo stesso comunicato è stato ritirato in maniera fulminea e senza alcuna spiegazione.

Oramai è indubbio che, nella messa a punto del rilascio, gli sviluppatori hanno trovato dei seri problemi. Eppure, si sperava che tutti i bug potessero essere superati in breve tempo dopo l’ufficiosa data del 2 agosto, indicata come certa (sempre da Samsung Germania) come appuntamento per il via della distribuzione. Nulla da fare almeno fino ad oggi 8 agosto e il futuro dell’update sperimentale resta alquanto incerto.

Dall’apparizione fulminea dell’annuncio della beta One UI 6 e Android 14 su Samsung Galaxy S23 possiamo tuttavia trarre un grande beneficio. Alcuni esperti sono riusciti a dare uno sguardo ad alcuni dettagli dell’interfaccia e un designer noto come Vetrox369 è riuscito a ricostruire il rinnovato pannello Impostazioni rapide dell’interfaccia, visibile all’interno del tweet di chiusura articolo. Da quanto condiviso, apprendiamo che la sezione è ispirata ai grandi riquadri di Android ed è pensata per essere accessibile e usabile soprattutto con una sola mano. in modo intelligente per l’accessibilità e l’usabilità con una sola mano. Possiamo di certo far notare, tra i plus, la messa in evidenza di comandi cruciali come il Wi-Fi e il Bluetooth (distinti da tutto il resto). Magari nuove soffiate o anche il passo concreto di Samsung verso l’attualizzazione software ormai vicino potrebbero presto regalarci nuovi dettagli sull’esperienza software. Il lavoro degli esperti per superare bug ed errori dovrà per forza terminare in breve tempo.