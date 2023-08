Una truffa come quella del finto SMS INPS sul Reddito di Cittadinanza per evitare la revoca del sussidio è pericolosissima in questo agosto. Sfruttando l’attualità e dunque la concreta abolizione dell’aiuto alle famiglie voluta dal Governo per tanti italiani, dei malfattori hanno pensato di illudere i malcapitati di turno, prospettandogli una via di uscita per non rinunciare ai pagamenti mensili. Un raggiro subdolo dunque è in corso, ma la buona conoscenza della truffa dovrebbe senz’altro mettere in guardia tante potenziali vittime.

L’attualità a sostegno della truffa

Davvero negli ultimi giorni di luglio tanti italiani si sono visti recapitare il messaggio di sospensione del Reddito di Cittadinanza. Quest’ultimo ha fatto seguito all’attuazione di una strategia del Governo volta a ridurre sensibilmente il numero di beneficiari del sussidio. L’attualità ha dato immediato spunto alle trame ordite da cybercriminali. Questi ultimi hanno diffuso un finto SMS INPS sul Reddito di Cittadinanza in cui è stata presentata la possibilità di bloccare la revoca. Tutto falso, naturalmente. La nota testuale è stata dunque integrata con un collegamento ad un portale fake dell’istituto di previdenza sociale. con l’invito a visitarlo per verificare la situazione personale.

I rischi reali

Come già evidenziato, il vero rischio dell’ultimo SMS INPS sul Reddito di Cittadinanza risiede nel suo collegamento interno. Non seguendolo, non si incorrerà in alcun pericolo. Al contrario, linkando il finto portale INPS e soprattutto inserendo al suo interno le proprie credenziali di accesso, si andrà incontro ad un furto di dati sensibili molto pericoloso. Proprio username, password ed altre informazioni private potranno presto essere utilizzate dai criminali per scopi illegali e illeciti. Il suggerimento utile, ad ogni modo, è quello dunque di differire sempre da comunicazioni contenenti collegamenti.

