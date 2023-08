Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 7 all’11 agosto 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Ecco le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Lunedì 7 agosto. Mehdi spinge Zeynep ad inseguire i suoi sogni, a non abbandonare l’università e a proseguire con gli esami, per garantirsi un futuro migliore. L’uomo le dice questo perché ha appena avuto un forte confronto con la madre di Zeynep, Nermin, che lo ha fatto riflettere.

Martedì 8 agosto. Benal confida a Cemile di essere incinta e che il padre è Mehdi. Cemile le dice di non dirlo a nessuno e di considerare che Mehdi è sposato. Faruk incontra Emine e le regala un paio di costose scarpe perché mentre camminavano le si è rotto un tacco. Cemile va da Sultan per chiederle un consiglio sul problema di Benal. Si recano insieme da Benal e la invitano a non dire nulla sulla gravidanza.

Mercoledì 9 agosto. Zeynep svela alla madre, Nermin, il segreto di Benal e le chiede di prenderla in casa come infermiera, per nascondere anche il suo stato di gravidanza. Nermin accetta. Ekrem cerca di ricattare Mehdi con una busta contenente del denaro per impedirgli di rivelare il segreto dell’amante e dei figli a Nermin.

Giovedì 10 agosto. Mehdi spiega a Zeynep perché, da quando l’ha incontrata, ha capito che con lei era vero amore. Ma la ragazza si sente da sempre sbagliata e inadeguata. Cemile, preoccupata per il comportamento di Benal che aspetta un figlio da Mehdi, cerca un modo per allontanarla dalla sua vita. Suo fratello le ha confidato di essere perdutamente innamorato di Zeynep.

Venerdì 11 agosto. Kibrit è felice della sua nuova vita a casa con i suoi neo-genitori, ma Yasemin non sembra altrettanto entusiasta della sua presenza. Benal ha deciso di partire e nonostante ne sia tentata, decide di non rivelare il suo segreto a Zeynep, Mehdi e nemmeno a Mujgan.

Continua a leggere su optimagazine.com.