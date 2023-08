Il prezzo del Samsung Galaxy S23 è in ribasso su Amazon in questo caldo mese di agosto. Le vacanze in corso non devono di certo distogliere i fan del dispositivo di punta, in attesa di un grande affare (magari da tempo) per acquistarlo. Il momento fatidico è probabilmente arrivato in questo lunedì 7 agosto e fino a quando il noto store confermerà la disponibilità del telefono alle speciali condizioni di seguito elencate.

Il prezzo del Samsung Galaxy S23 standard, con memoria interna da 128 GB, scende ora a 725,99 euro. Si tratta di un bel ribasso rispetto ai 979 euro canonici per il device, per uno sconto che si aggira intorno al 26%. L’unica variante messa a disposizione a questo costo così ridotto resta tuttavia quella nella colorazione più classica, ossia Phantom Black (tra l’altro anche la più gettonata dagli acquirenti). Oltre alla promozione, ottime notizie provengono anche sul fronte dei tempi di consegna per il dispositivo. Quest’ultimo potrà arrivare a destinazione anche solo in una giornata lavorativa, naturalmente se si beneficia dell’abbonamento Prime di Amazon.

Altra occasione d’agosto molto interessante investe sempre il Samsung Galaxy S23 ma nella sua versione standard con memoria interna da 256 GB. In questo secondo e interessante caso, la spesa da affrontare sarà pari a 799 euro. Considerando il valore di partenza di 1039 euro e dunque lo sconto del 23% circa, la promozione assume davvero un notevole valore. Occhio sempre alla colorazione disponibile a queste speciali condizioni, ossia solo quella nera (o meglio Phantom Black). Per quanto riguarda la spedizione, infine, anche quest’ultima proposta arriverà a casa o in altro luogo in tempi davvero molto brevi, con consegna in settimana o meglio intorno al 10 agosto.

La disponibilità delle offerte appena riportate si lega alla presenza delle relative scorte presso i magazzini Amazon. Se davvero interessati, sarebbe il caso di non attendere molto per l’acquisto.

