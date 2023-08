Uno dei più amati robot dei cartoni animati sta per tornare. Si tratta di “Goldrake“, protagonista di una nuova serie anime che di certo farà felicissimi i fan nostalgici cresciuti tra gli anni ’70 e ’80.

Grendizer U è il sequel di Ufo Robot Grendizer. Manga Productions e Dynamic Planning hanno presentato il teaser insieme al creatore di Goldrake, Go Nagai, oggi produttore esecutivo del progetto. Grendizer è il nome originale del robot che in Italia chiamiamo Goldrake.

ARTICOLI CORRELATI

Dal trailer si apprende che il protagonista sarà ancora Duke Fleed, in Italia conosciuto come Actarus, con un nuovo design, impegnato come sempre a difendere la Terra contro la minaccia proveniente da Vega.

I nomi di chi ha lavorato a Goldrake U

Il progetto si avvale della regia di Mitsuo Fukuda, noto per aver diretto “Mobile Suit Gundam SEED”. Character designer è Yoshiyuki Sadamoto, che ha collaborato a “Neon Genesis Evangelion” e “Summer Wars”. L’anime è scritto da Ichiro Okouchi, già sceneggiatore di “Code Geass: Lelouch of the Rebellion”. Elemento che ha contribuito a rendere la saga di Goldrake epica è sicuramente la musica, che in questa nuova versione è curata da Kohei Tanaka, apprezzato per il suo lavoro in “ONE PIECE” e “Sakura Wars”.

Non sono state ancora annunciate date per “Grendizer U”, che sarà disponibile molto probabilmente nel 2024, ma il teaser ha acceso gli entusiasmi degli appassionati del genere.

Continua a leggere su Optimagazine.com