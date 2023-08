Chiara Ferragni e Fedez non si sono lasciati: dopo le recenti indiscrezioni sulla loro separazione, a mettere a tacere le voci sul web ci hanno pensato i diretti interessati.

Sono ancora i social lo scenario di una presunta crisi tra i Ferragnez e sempre i social quello che accoglie la smentita spontanea. I due sembravano non essere in vacanza insieme, a una prima analisi dei follower più attenti che avevano dato l’allarme sulla presunta separazione della coppia.

Poi un nuovo contenuto su Instagram ed ecco che Chiara Ferragni e Fedez appaiono più uniti che mai. Confermata la vacanza in famiglia: Chiara si gode il relax con i figli Vittoria e Leone ma c’è anche il marito Fedez. La coppia viaggia in compagnia di tutta la famiglia e con alcuni amici, tra cui Veronica Ferraro e Davide Simonetta- che di recente hanno promesso di sposarsi. Neanche a dirlo, anche questa notizia è stata affidata alle immagini sui social attraverso la condivisione di un intimo momento con tanto di anello di fidanzamento.

Sono stati di recente tutti immortalati su una spiaggia libera, intenti a godersi il sole e il relax al mare. Ma ciò che non è passato inosservato è quello scatto di Fedez e Chiara Ferragni che allontana ogni voce sul presunto divorzio.

Chiara Ferragni e Fedez non si sono lasciati: come se non bastasse la foto condivisa con Fedez che le dà un tenero bacio sulla guancia, Chiara ci ha anche tenuto a precisare la data dello scatto. La foto è stata realizzata il 5 agosto, insieme alla carrellata di immagini che inserisce nel carosello. Poi tante foto in compagnia dei bambini e un album che ha tutto il sapore di essere un best of delle vacanze a Ibiza.