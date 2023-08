Non si fa che parlare di data di uscita degli iPhone 15 in questo agosto, almeno tra i fan Apple. Si attende che l’azienda di Cupertino ufficializzi le sue intenzione ma, intanto, informatori ed esperti di vario rango continuano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le prossime mosse del brand statunitense. Sulla finestra di metà settembre per il lancio dei dispositivi continuano a non esserci dubbi. A parlare per ultimo è giunto ora anche Mark Gurmann di Bloomberg e alle sue parole dovremmo di certo prestare molta attenzione.

Anche Gurmann, come d’altronde altri esperti, ritiene che la data di uscita degli iPhone 15 possa essere quella del 12 settembre o al massimo del 13 settembre. Nelle giornate di martedì o di mercoledì, in effetti, dovrebbe essere lanciata tutta la nuova serie nel tradizionale keynote di fine estate di Apple. Per quanto riguarda il via ai pre-ordini, molto probabilmente questi partiranno già il venerdì successivo e dunque il 15 settembre. Per finire, invece, la partenza della vendita vera e propria dovrebbe essere programmata per il 22 di settembre.

Nel presentare la tabella di marcia appena indicata, Bloomberg sottolinea come Apple sia consapevole di un arresto nella crescita del mercato degli smartphone in un paese chiave come gli Stati Uniti. Le vendite di iPhone sono scese del 2,4% nell’ultimo trimestre e hanno generato solo, si fa per dire, 39,7 miliardi di dollari di ricavi. Il via alle vendite dei prossimi iPhone 15 il 22 settembre permetterebbe di beneficiare di uno slancio di ricavi garantito nell’ultimissima parte del terzo trimestre di quest’anno. Per questo motivo, Apple dovrebbe giungere all’appuntamento con tutta la sua serie nuova di zecca pronta alla vendita, senza eccezioni come accaduto (ad esempio) nel 2022 con l’iPhone 14 Plus disponibile solo da ottobre. Solo in questo modo si potrà ottenere il massimo profitto dalla presentazione del nuovo hardware.

