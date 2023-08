Sale la febbre per i prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, i top di gamma assoluti della serie Apple che dovrebbero essere lanciati il prossimo 13 settembre (per la data ufficiale sulla bocca di tutti si attende l’annuncio da parte dell’azienda di Cupertino). In qualità di ammiraglie esclusive di quest’annata, ci si attende la massima evoluzione proprio dai rispettivi modelli: e una novità molto chiacchierata delle ultime ore riguarda il taglio di memoria dei dispositivi. Esclusivamente i modelli Pro dei nuovi telefoni Apple potrebbero avere le varianti da 2 TB.

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità e probabilmente non sarà neanche l’ultima prima dell’uscita settembrina. Nelle ultime ore, un informatore noto a tutti su Twitter come Anthony ma molto attivo in merito a indiscrezioni hi-tech, è certo che Apple abbia deciso di lanciare anche gli iPhone 15 Pro e Pro Max da 2 TB. Oltre ai modelli con memoria da 256 GB, 512 GB e 1 TB, ci sarebbe anche la variante più accessoriata di tutte con ben 2 TB di spazio interno per conservare video e foto ad alta risoluzione, scaricare app senza alcun freno. L’ipotesi sembrerebbe anche plausibile ma resta un grosso dubbio in merito. L’azienda di Cupertino non rischierebbe forse di perdere introiti dall’acquisto di spazio sull’iCloud? Forse si, ma solo in un primo momento e magari il mancato ricavo sarebbe soppiantato dai guadagni per la variante con maggiore spazio.

Quanto costerebbero un iPhone 15 Pro e Pro Max da 2 TB? Certamente non poco. Prendendo ad esempio il modello Pro Max attuale da 1 TB, constatiamo che il suo prezzo si aggira intorno ai 2200 euro. Per un eventuale esemplare da 2 TB, di certo, sposteremmo l’asticella del costo verso i 2500 euro e la soluzione non sarebbe di certo alla portata di tante tasche.

