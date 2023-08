“Mi sta mandando fuori di testa”, queste le parole dallo storico frontman dei Sex Pistols e dei Public Image Ltd.: John Lydon è perseguitato da una stalker che spesso staziona all’esterno della sua abitazione presentandosi come sua figlia.

John “Johnny Rotten” Lydon lo ha raccontato ad Uncut durante un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena del prossimo album dei Public Image Ltd End Of World in uscita l’11 agosto. Lydon, che recentemente ha perso la moglie Nora Forster, non se la passa molto bene. Oltre all’elaborazione del lutto, infatti, sta affrontando un altro problema.

“Abbiamo tutti bisogno di barriere”, spiega Lydon, “di un certo grado di separazione dagli altri, anche solo per un senso di sicurezza”. Poi lo sfogo:

“In questo periodo sto lottando con una stalker che entra nel mio cortile di notte, correndo in giro affermando di essere mia figlia”.

Per John non è la prima volta, ma a questo giro confessa: “Mi sta mandando fuori di testa”. Quindi continua:

“Lei ha circa 50 anni. È l’egoismo indifferente ad essere davvero sconvolgente. Ho avuto stalker in passato, ma questa sta diventando troppo irrazionale e ha il potenziale per qualcosa di molto più serio, quindi ho dovuto denunciarla. Non mi piace mettere le persone nei guai, ma mi sta causando stress”

Lydon ha quindi il timore che le gesta della stalker possano degenerare, per questo ha scelto di tutelarsi rivolgendosi alle autorità.

Recentemente il cantautore ha fatto parlare di sé per le sue considerazioni sull’intelligenza artificiale, un mondo che l’artista considera pericoloso in quanto “prenderà decisioni al posto nostro”. Lo ha riferito al The Guardian. In effetti da un certo tempo l’IA è oggetto di un dibattito sempre più acceso.

Ricordiamo che una band britannica, nascosta dietro il progetto AIsis, ha creato un falso disco nuovo degli Oasis con la voce identica a quella di Liam Gallagher. Quest’ultimo ha apprezzato, ma il progetto ha preoccupato non poco i fan di tutto il mondo.