La decima puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda eccezionalmente stasera, domenica 6 agosto. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×28:

La zia di Sura prende per lei e per Valentina un biglietto per l’Inghilterra. Valentina ne e’ entusiasta, ma Sura non vuole lasciare il paese dove vive Seyit. Al solo pensiero le manca il respiro. Alya sente tutto e avverte Seyit che Sura sta per partire. Cerca di convincerlo a parlare con lei, ma invano. Alya parla ancora con Sura, dicendole che Seyit la ama tantissimo e che la osserva ogni giorno cercando di trovare il coraggio di parlare con lei. E Sura, quando scende in strada, si guarda sempre intorno sperando di vedere il volto di Seyit.

A seguire, l’episodio 1×29:

Mentre Seyit e Sura discutono animatamente, un uomo armato di fucile spara a Seyit, ma lo manca. Seyit si avventa su di lui, ma durante la colluttazione parte un colpo che ferisce Sura. Seyit la porta subito all’ospedale dove la ragazza viene operata. Per fortuna i medici riescono ad estrarre il proiettile e Sura non e’ in pericolo di vita, ma Valentina esorta Seyit a chiudere la relazione con sua sorella in quanto lui ormai ha troppi nemici, fatto per cui la vita di Sura sarebbe costantemente in pericolo.

La serata si conclude con l’episodio 1×30:

Seyit tenta di intimidire il tenente Billy, ma quest’ultimo reagisce con molta forza. Dopo aver fatto uccidere Lola da Petro, assolda uno dei suoi uomini per appiccare un incendio all’hotel. Per fortuna, grazie all’aiuto di Seyit e Celil, in albergo si salvano tutti. Celil, nel tentativo di convincere Sura a parlare con Seyit, scopre che la ragazza crede che lui l’abbia tradita con Ayse.

L’appuntamento con la decima puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

