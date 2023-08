Si sta per chiudere la settimana in cui One UI 6.0 e Android 14 sarebbe dovuto giungere in beta su Samsung Galaxy S23, almeno in determinati paesi. L’appuntamento inizialmente individuato nel 2 agosto, grazie ad un indiscrezione su Samsung Members Germania, è stato poi disatteso. Alcuni bug e problemi di non poco conto avrebbero frenato proprio l’inizio del rilascio. Da allora, nessuna comunicazione di carattere ufficiale è giunta a chiarire lo stato delle cose. Piuttosto, un informatore autorevole e noto a tutti come Tarun Vats su Twitter ha lanciato un’ipotesi alquanto interessante sulla vicenda.

E se fosse per una valida e buona ragione che la beta dell’aggiornamento One UI 6.0 e di Android 14 fosse bloccata sui Samsung Galaxy S23 e, a cascata, anche su altri dispositivi? Di certo, i più che probabili bug e problemi riscontrati sul firmware sperimentale avranno inciso sul ritardo della distribuzione. Ad ogni modo, potrebbe esserci dell’altro. L’attesa sarebbe dovuta di certo all’intenzione di migliorare l’esperienza per gli utenti finali, evitando i troppi errori di sistema. Ma proprio Tarun Vats rilancia con questa prospettiva: e se Samsung fosse intenzionata distribuire l’aggiornamento sperimentale in più paesi e non più solo nelle solite note nazioni? L’informatore lancia il sasso e suggerisce che, a beneficiare delle novità software, potrebbero essere non solo tedeschi e britannici (per quanto riguarda l’Europa) e neppure solo sudcoreani, statunitensi e poco più nel resto del mondo.

Sarebbe una vera rivoluzione quella di ampliare globalmente la base di utenti con l’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 in beta. La cosa sarebbe accolta senz’altro con gioia e interesse dai nuovi potenziali tester in tutto il mondo. Certo è che, se l’ipotesi fosse confermata, l’attesa del firmware sperimentale assumerebbe tutt’altro sapore. Anzi, in molti preferirebbero aspettare ancora. Capiremo solo con il tempo se la fonte ci abbia dato l’indicazione giusta.

