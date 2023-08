Da “bravi ragazzi” a “bravissimi” in poco più di un anno: Help! dei Beatles segnò l’ultima volta dei Fab Four con le canzoni così vicine al surf rock e all’estetica studiata da Brian Epstein da averli resi in pochissimo tempo un fenomen mondiale, ma ripetiamo: fu l’ultima volta. A cambiare le regole del gioco arrivarono Rubber Soul e Revolver, due dischi che prepararono il pubblico al grande cambio di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band che avrebbe letteralmente diviso in due la storia del rock.

Help! era il quinto album dei favolosi quattro nonché colonna sonora dell’omonimo film diretto da Richard Lester. Pochi ricordano il film, e forse non ne sono nemmeno interessati; tutti ricordano i brani che Help! dei Beatles ospita, vere e proprie colonne portanti della loro carriera. È il caso di Yesterday, la ballata infinita di Paul McCartney di cui sono state proposte mille cover e di cui esistono infiniti remix, anche mash-up – consigliamo il mix con Lullaby dei Cure firmato da WaxAudio – ma in Help! ci sono altre perle come la title-track e You’ve Got To Hide Your Love Away, con un intensissimo John Lennon intento in una ballata malinconica e rabbiosa.

Ticket To Ride merita una menzione speciale: a questo brano va riconosciuto uno dei primi tentativi di cambiamento da parte dei Beatles, con il riff di batteria di Ringo Starr abbastanza inusuale in quel 1965 con flame, controtempi e una certa aggressività nel groove. Per i commentatori più sanguigni, Help! fu il capolavoro dell’era surf rock dei Beatles, e indubbiamente tutte le sfumature presenti nel disco sono rimaste un punto fermo per tutto ciò che è arrivato negli anni successivi.

Con Help!, ancora una volta, i Beatles diedero il massimo per potersi guardare intorno e tentare nuove sfide, ancora più impegnative e meno “pop” di ciò che era uscito fino a quel momento.