Corse di bighe, battaglie tra gladiatori e intrighi dell’antica Roma sono gli ingredienti della serie TV Peacock che arriverà su Prime Video nel 2024. Lo sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan, Robert Rodat, e i registi rispettivamente di Independence Day, Roland Emmerich, e Progetto Lazarus, Marco Kreuzpaintner, hanno lavorato ai 10 episodi della serie. Tra gli interpreti, Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano.

Those About to Die – Trama

Those About To Die è ispirato al saggio omonimo di Daniel P. Mannix. Nel 79 a.C. Roma è la città più ricca del mondo in cui vengono importati sempre più schiavi provenienti da varie aree dell’Impero. Grazie a cibo gratis e spettacoli violenti come combattimenti dei gladiatori e corse di bighe, il popolo, sempre più assetato di violenza, viene tenuto sotto controllo. In questo scenario si intrecciano storie di corruzione, intrighi di potere, scommesse e sotterfugi.

I Patrizi controllano 4 corporazioni, denominate con altrettanti colori, blu, rossa, bianca e verde. Per avere una quota in una di queste fazioni i ricchi sono disposti a tutto. Intanto la crescente domanda della plebe per spettacoli cruenti rende necessaria la costruzione di una nuova arena, il Colosseo, in grado di ospitare le sfide dei gladiatori, chiamati a combattere tra di loro o contro animali feroci.

Those About to Die – Cast

Nel cast di Thore about to die spicca il nome del premio Oscar Anthony Hopkins, che interpreta l’imperatore Vespasiano. Gli altri interpreti sono:

Dimitri Leonidas – Scorpus

Jojo Macari – Domitian Flavianus

Gabriella Pession – Antonia

Iwan Rheon – Tenax

Sarah Martins-Court – Cala

Moe Hashim – Kwame

Tom Hughes – Titus Flavianus

Liraz Charhi (Teheran) – Berenice

Jóhannes Haukur Jóhannesson (Vikings) – Viggo

Rupert Penry-Jones (The Batman) – Marsus

Eneko Sagardoy (Elite)

Pepe Barroso (45 giri)

Gonçalo Almeida (Esperança)

Kyshan Wilson (Sotto il sole di Amalfi) – Aura

Alicia Edogamhe

Hossein Taheri – Abbas

Thomas Hunt – Lucius

Continua a leggere Optimagazine

Immagine di copertina: fonte Twitter